Путин подписал указ о выплате пенсионерам 10 тысяч рублей
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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам 10 тысяч рублей. Об этом сообщили представители Кремля.
Граждане получат эти средства вместе с одной из очередных пенсий осенью текущего года. Соответствующие средства будут выделены из государственного бюджета страны. Дополнительную выплату в размере 15 тысяч рублей также получат военнослужащие, передаёт RT.
Ранее в Совете Федерации сообщили, что на единовременные выплаты этим категориям граждан выделят порядка 500 миллиардов рублей,
сообщает телеканал “360”.
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