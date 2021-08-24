 

Путин подписал указ о выплате пенсионерам 10 тысяч рублей

24.08.2021, 15:20, Разное
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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам 10 тысяч рублей. Об этом сообщили представители Кремля.

Граждане получат эти средства вместе с одной из очередных пенсий осенью текущего года. Соответствующие средства будут выделены из государственного бюджета страны. Дополнительную выплату в размере 15 тысяч рублей также получат военнослужащие, передаёт RT.

Ранее в Совете Федерации сообщили, что на единовременные выплаты этим категориям граждан выделят порядка 500 миллиардов рублей,
сообщает телеканал “360”.



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