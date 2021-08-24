Путин подписал указ о выплате пенсионерам 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам 10 тысяч рублей. Об этом сообщили представители Кремля.

Граждане получат эти средства вместе с одной из очередных пенсий осенью текущего года. Соответствующие средства будут выделены из государственного бюджета страны. Дополнительную выплату в размере 15 тысяч рублей также получат военнослужащие, передаёт RT.

Ранее в Совете Федерации сообщили, что на единовременные выплаты этим категориям граждан выделят порядка 500 миллиардов рублей,

сообщает телеканал “360”.