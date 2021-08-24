 

Тест на знание фактов из жизни Ольги Бузовой: от скромной простушки до всероссийского признания

24.08.2021, 15:20, Разное
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Часто про ту или иную известную личность говорят “не оставляет равнодушным”. В полной мере этот штамп применим и в отношении Ольги Бузовой. Певица, писательница, ведущая и просто красавица – она вызывает у людей самую широкую гамму чувств. Однако спокойного равнодушия среди них точно не найдешь.

Карьера и личная жизнь Ольги Бузовой успела пережить множество взлетов и падений, а роли, которые брала на себя талантливая девушка, сменяли одна другу как в калейдоскопе. Дни.ру предлагают вам проверить себя на знание некоторых фактов из биографии певицы.

Пройдите наш тест и, возможно, вы узнаете что-то новое для себя. Не забудьте поделиться результатом в комментариях и отправить тест друзьям. Удачи!



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