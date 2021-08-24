Ребенок и взрослый должны сосуществовать в гармонии: 10 цитат великих педагогов

Каждый родитель знает, насколько сложно воспитывать ребенка. Мы можем прочитать тысячи различных руководств по этому вопросу, но применить определенные принципы на практике весьма непросто, особенно когда приходится сталкиваться с особенностями характера малыша.

Помните, что не существует единого действенного рецепта воспитания счастливого ребенка. Однако в целях содействия миру в семье стоит поразмышлять над словами тех, кого называют известными деятелями и великими умами. Речь идет о Марии Монтессори, Джеспере Юуле и Януше Корчаке. Кем были эти люди?

Януш Корчак

Польского писателя Януша Корчака считают выдающимся педагогом. Он родился в 1878 году в семье известного адвоката в Варшаве. В то время обеспеченные семьи обычно обучали своих детей, приглашая разных педагогов к себе домой. Но родители Януша придерживались иного мнения, а потому их сын с семилетнего возраста обучался в частной подготовительной школе, в которой детей воспитывали чаще всего кнутом, а не пряником.

Обучение в школе подействовало на мальчика весьма негативно. В его душе и памяти царствовал страх перед возможным наказанием: он страдал от одиночества, непрактичных идей воспитания и беспомощности перед властью педагогов.

Мальчик любил литературу, за чтением книг он проводил каждую свободную минуту. Позже Януш сам стал писать статьи и рассылать их в разные издательства.

Его первый роман назывался “Дети улицы”. Впоследствии многие из своих произведений Корчак посвящал именно детям.

Незадолго до Первой мировой войны мужчина начал педагогическую деятельность. Им была написана книга “Как любить ребенка”, которую можно назвать настоящим педагогическим кредо писателя. В ней он отстаивал права детей. Более того, Януш был уверен, что ребенок должен непременно воспитываться в кругу своей семьи.

Корчак был евреем, а потому в годы Второй мировой войны он подвергся жестокому насилию со стороны немецких оккупантов (как и многие дети, которые находились в созданном им приюте). Януш умер в газовой камере вместе со своими воспитанниками, не побоявшись смерти от рук нацистов. Он до последнего поддерживал малышей.

Наиболее известные цитаты Корчака

Ребенок не может мыслить, как взрослый. Он может по-своему размышлять о серьезных проблемах родителей, но отсутствие знаний и опыта побуждает его думать по-детски.

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Также педагогу принадлежат следующие слова:

Прежде чем начать воспитывать ребенка, узнайте себя. Определитесь с тем, чего вы хотите от жизни. Осознайте, на что вы способны сами, прежде чем лишать детей их прав и обязанностей.

Известно, что Януш был в корне против применения физического наказания. Он говорил:

Я безжалостный, неумолимый противник телесных наказаний. Тот, кто ударит ребенка, ужасный человек и настоящий мучитель.

А вот еще одна его цитата:

Однажды меня спросили, как отвечать на деликатные вопросы. На самом деле глупых или деликатных вопросов не бывает. Все дело в том, хорошо ли продуман и подготовлен ваш ответ.

Джеспер Юул

Датский семейный терапевт и автор книг о воспитании детей родился в 1948 году. В сотрудничестве с психиатром Кемплером Джеспер решил основать Скандинавский институт по вопросам семьи, где оставался на руководящей должности вплоть до 2004 года.

Книги Юула неоднократно цитировались в различных академических публикациях. К примеру, книга “Ваш компетентный ребенок” была переведена на 13 языков и стала весьма популярной ввиду необычных идей воспитания. Примечательно, что Джеспер знал о воспитании детей не понаслышке: от первого брака (1971-1990) у мужчины родился один ребенок. Умер Юул совсем недавно, два года назад, из-за инфекции легких.

Наиболее известные цитаты Юула

Джеспер учил тому, что излишняя похвала может здорово навредить ребенку. Он говорил:

Если родители ведут себя так, будто их ребенок – чемпион мира в любой категории, это сыграет с ним злую шутку, когда он окажется в реальном мире. Почему? Потому что он будет окружен многими другими “чемпионами”, и каждый из них – номер один в своих семьях.Родители, которые воспитывают детей таким образом, оказывают им медвежью услугу. Они похожи на пианистов, которые используют лишь белые клавиши. Это ужасная ситуация, которая делает детей эмоционально искалеченными. Ребенок – это человек, а не “проект”. В противном случае вы словно отрицаете его индивидуальность и достоинства. Не упускайте из виду потребности ребенка, его ограничения и личные цели.

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По словам семейного терапевта, дети учатся на примерах родителей:

Слова часто попадают в одно ухо и вылетают из другого. Как дети учатся справляться с конфликтами? Они смотрят на то, как это делают взрослые. Нет смысла призывать их разговаривать вежливо друг с другом, если вы поступаете иначе.

Также Джеспер призывал родителей давать своим детям возможность выражать чувства:

Ребенка не следует успокаивать, отвлекать или утешать: дайте ему время и возможность выразить свои чувства. Это важный опыт для него. Поначалу это будут слезы и разочарование, однако впоследствии он научится брать на себя ответственность и добиваться поставленных целей.

Мария Монтессори и ее идеи

Итальянский врач и педагог родилась в 1870 году. Она была единственным ребенком в семье крупного чиновника, ее мать сама занималась образованием дочери.

С детства Мария была известна своей настойчивостью. В то время доступ к техническому обучению для девушек был все еще закрыт, но ее это не остановило. Желание дочери заняться естествознанием не понимал даже отец, из-за чего долгое время они даже не разговаривали.

Все же настойчивость и целеустремленность девушки принесли свои плоды – Мария стала первым доктором-женщиной в своей стране. Впоследствии она создала уникальную педагогическую систему, в основе которой лежало свободное воспитание.

Среди ее пациентов было множество умственно отсталых детей, однако благодаря ее необычайному методу обучения их результаты после сдачи экзаменов были выше, чем у обычных детей. Мария даже открыла собственный “Дом ребенка”, где обучала нормальных, хоть и весьма запущенных подопечных. Сегодня тысячи школ по всему миру продолжают начатое дело Монтессори.

Мария говорила:

Ребенок и взрослый – два разных организма, но благодаря слаженному сотрудничеству они должны сосуществовать в гармонии. Таким образом, не только взрослый должен помогать ребенку, но и ребенок должен помогать взрослому.

Также женщине принадлежит следующая цитата:

Период раннего детства, несомненно, самый богатый в плане образования. Это наилучшее время для продуктивного обучения.