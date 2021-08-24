Продлеваем жизнь пылесосу: какие ошибки не нужно допускать во время уборки

Пылесос есть почти в каждом доме. С его помощью можно легко и быстро убрать мусор и пыль с пола и мебели. В использовании пылесосов тоже нет ничего сложного, поэтому многие люди не утруждают себя чтением инструкций. А зря, потому что ошибки во время уборки сильно сокращают срок службы устройства.

Неправильное использование режимов насадки

Часто люди не меняют насадки пылесоса и даже не переключают режимы. А они специально созданы для того, чтобы облегчить уборку. Так, в режиме “пол” на насадке пылесоса выдвигается щетина, которая не дает ей присасываться к полу. Через нее проходит поток воздуха и пыли, а сам пластик не нагревается. Если щетины нет, качество уборки ухудшится. А двигатель пылесоса будет сильнее перегреваться, поэтому он быстрее выйдет из строя.

Когда вы пылесосите ковер, насадку с щетиной можно не использовать. Ее заменит ворс ковра, который создаст препятствие, через которое будет проходить поток воздуха и пыли.

Включаем мощность на полную

Да, велик соблазн включить пылесос на полную мощность, чтобы быстрее убрать всю комнату. Но так вы перегружаете его двигатель. Постоянная работа на высокой мощности уменьшает срок службы любой техники, в том числе и пылесоса.

Поэтому так важно пылесосить каждое покрытие с умом. Например, максимальная мощность понадобится для ковров с высоким и толстым ворсом. Включать ее, когда вы пылесосите шторы или книжные полки, не нужно. На средней мощности можно убирать пол и мягкую мебель.

Убираем во влажных помещениях

Обычные пылесосы не предназначены для уборки во влажных помещениях. Как и для любой другой электроники, вода для них губительна. Если влага случайно попадет в моторный отсек, это может привести к короткому замыканию. Его последствия могут быть разными. Чаще всего пылесос сгорает и приходит в негодность. В худшем случае замкнуть может всю проводку в квартире, а это может привести к пожару.

Зачастую влага не вызывает замыкания, но тоже плохо влияет на работу пылесоса. Например, влажный мешок начинает неприятно пахнуть плесенью и грязью. Вода также может “зацементировать” пыль в трубке пылесоса, что плохо скажется на его эффективности.

Убираем пылесосом крупный мусор

Пылесос быстро всасывает в себя любой мусор. Это не значит, что им можно убирать все подряд. Если вы рассыпали муку, ее лучше убрать влажной тряпкой. То же самое касается и строительного мусора. Мука и бетонная пыль могут попасть в двигатель пылесоса, что приведет к его поломке.

Если вам нужно убрать строительный мусор, лучше использовать промышленные устройства для приборки. Аккуратнее используйте пылесос, если вам нужно убрать мусор с острыми краями. Так, осколки от посуды могут повредить мешок-пылесборник.

Передвигаем пылесос прямо за провод

Провода имеют свойство истираться, перегибаться и даже рваться. Заменить их на пылесосе не получится, даже если его двигатель будет исправен. Поэтому никогда не таскайте пылесос прямо за провод. Не стоит сильно дергать его и за шланг. Иначе скоро вам придется покупать новый. Перемещайте пылесос только за ручку, которая обычно расположена на его корпусе. Это потребует от вас чуть больше усилий, но сохранит немало денег.