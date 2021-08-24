Вставший на колено перед баскетболистками Байден вызвал смех

Президент США Джо Байден преклонил колено на встрече с чемпионами НБА «Сиэтл Шторм», чем вызвал смех и удивление среди журналистов и членов команды.

На встрече со спортсменками Байден преклонил колено, одновременно держа подаренную ему баскетбольную футболку со своей фамилией и номером 46. Байден является 46-м по счету президентом США, передает РИА «Новости».

Однако на видео, которое опубликовано в Telegram-канале RT, видно, что этот жест президента США вызвал смех и удивление среди журналистов и членов команды. Никто не последовал его примеру.

Данный жест ассоциируется с движением Black Lives Matter. В 2020 году по США прокатилась волна массовых протестов и беспорядков после убийства полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие часто становятся на одно колено в качестве жеста солидарности с движением. Некоторые спортсмены и республиканцы выступают против этого жеста, считая его излишним или неуместным. Жест критикует и бывший президент Дональд Трамп.