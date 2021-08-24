 

В ДНР сочли нелепым празднование Дня независимости Украины

24.08.2021, 15:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПраздновать День независимости на Украине после потери Крыма и Донбасса нелепо, сообщил омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

«Праздновать 30-летие, не имея полных территорий, которые были семь лет назад, потеряв миллионы жителей, – это нелепо и неправильно. Я сейчас говорю и о территории Крыма, где граждане Украины отказались от дальнейшей жизни в условиях этой страны. Я говорю и о территории Донбасса, где в 2014-м году прошел референдум о независимости от Украины, и проходил он на всей территории региона», – сказала Морозова РИА «Новости».

По ее мнению, независимость Украины закончилась в 2014 году, когда в результате государственного переворота к власти пришли радикально настроенные силы.

«Не понимаю, что сегодня празднует правительство Украины. Независимость от кого или от чего они празднуют? Нет большого количества территорий, нет подъема страны. Лучше бы те деньги, которые они сегодня потратили на это празднование, пошли на восстановление инфраструктуры, на здравоохранение, на помощь пенсионерам в оплате коммунальных услуг», – сказала она.

Во вторник Украина празднует годовщину независимости, в этот день 30 лет назад был принят документ о самостоятельности и независимости украинского государства. Президент Украины Владимир Зеленский прослезился во время театрализованного действия в честь 30-летия независимости страны, в рамках мероприятия были показаны сцены, символизирующие важные вехи украинской истории.



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