В Москве заметили украинских военных в форме

В Сети обратили внимание на проведение в Москве мероприятий по случаю празднования дня независимости Украины, отметив, что они проходят в мирной обстановке без «лютых русских националистов». Соответствующие фото опубликовал в Telegram телеведущий Владимир Соловьев.

«Сегодня празднование дня независимости Украины в Москве. Возлагаются цветы членами дипмиссий Украины к памятникам поэтам и писателям Тарасу Шевченко и Леси Украинки. Военнослужащие Украины в форме. Цвета национального флага в букетах. И … все. Нет оцепления из полчищ «зеленых человечков», нет лютых русских националистов и шовинистов, атакующих процессий, нет критики из «российских зомбоящиков» и со страниц «проплаченного Интернета». И скучно, и грустно. Никакого инфоповода», – перепостил Соловьев в своем Telegram сообщение канала «Кремлевская прачка».

Во вторник, 24 августа, на Украине отмечается 30-ю годовщина независимости. В военном параде, как на суше, так и на воде участвовали более 4 тыс. украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде также приняла участие авиация НАТО.