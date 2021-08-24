На сайте Ростелекома появилась вакансия гея в совете директоров

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24.08.2021, 14:51, Разное
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После того, как американская фондовая биржа NASDAQ потребовала от всех торгующихся на ней компаний ввести в советы директоров представителей национальных и сексуальных меньшинств, на сайте Ростелекома открылась вакансия «Гей в совете директоров».

Среди требований к кандидату – опыт работы в крупных управленческих структурах и наличие анкеты на сайте гей-знакомств.

На сайте Ростелекома появилась вакансия гея в совете директоровВ обязанности данного сотрудника будет участие в совещаниях Совета директоров, он также должен быть на рабочем месте в те дни, когда компанию проверяет комиссия из NASDAQ или любого другого регулирующего органа. Зарплата гея в совете директоров составит 650 тыс. рублей, плюс премии и опционы на получение акций компании по символической цене. По оценкам экспертов, реальный доход данного сотрудника составит свыше 1,7 млн. рублей в месяц. Также гей-директору будет позволено нанять личного помощника мужского пола с окладом от 150 тыс. рублей.

– Наша компания хочет показать миру, что мы тоже идём в ногу с прогрессом. Представители ЛГБТ-сообщества в советах директоров – это не прихоть, а суровая необходимость в XXI веке. В настоящее время мы ведём переговоры с NASDAQ о необходимости создания Отдела социального равенства под управлением гей-директора, в котором будут работать представители других меньшинств, в том числе небинарные индивидуумы, – пояснил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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