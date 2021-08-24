Как повторить прическу и макияж Катерины Шпицы с закрытия фестиваля “Короче”: мастер-класс от стилистов

Владимир Калинчев, национальный визажист Max Factor в России: Создаем матовый тон: наносим праймер с матирующим эффектом Miracle Prep и тональную основу Facefinity All Day Flawless 3-in-1. Подчеркиваем скулы бронзирующей пудрой и добавляем румяна в тон помаде – наносите их на скулы по направлению снизу вверх, как бы вытягивая форму лица. Нам важно создать выразительную скульптуру лица, чтобы подчеркнуть графичность этого образа. Глаза выделяем тенями асфальтового оттенка из палетки Masterpiece Nude Palette, тон 06 Skylights (открою секрет: эта палетка стала фаворитом Екатерины в создании образов на фестивале “Короче”). Подчеркиваем нижний контур с помощью теней максимально близко к ресничному контуру, это удобно делать аппликатором из самой палетки. Серым мягким карандашом подчеркиваем верхнее веко, растушевываем. Завершаем макияж глаз черной тушью Divine Lashes в несколько слоев. Она создаст выразительный объем на ресницах. Самый важный элемент этого макияжа – морковно-алые губы с бархатистым финишем. Мы выбрали Colour Elixir Soft Matte в оттенке Crushed Ruby. Сначала прорисовываем контур с помощью аппликатора, после нанесения помады прорабатываем губы по контуру консилером, чтобы форма была четче. Владимир Калинчев, Катерина Шпица, Елена Павлова Елена Павлова, стилист Wella Podium Team: Моем волосы шампунем для придания объема с экстрактом хлопка Invigo Volume Boost. На влажные волосы наносим пену для объема Natural Volume от Wella Professionals. Высушиваем волосы при помощи фена ghd helios, создавая максимальный объем. Параллельно наносим термозащитный спрей Thermal Image EIMI. Делаем глубокий боковой пробор. Для текстурирования прически используем сухой шампунь Dry Me EIMI. Зачесываем волосы назад. Зафиксировать прическу поможет моделирующий спрей Flexible Finish EIMI. Катерина Шпица (украшения, ALROSA Diamonds)