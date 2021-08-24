 

Как повторить прическу и макияж Катерины Шпицы с закрытия фестиваля “Короче”: мастер-класс от стилистов

24.08.2021, 14:44, Разное
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Владимир Калинчев, национальный визажист Max Factor в России:

  • Создаем матовый тон: наносим праймер с матирующим эффектом Miracle Prep и тональную основу Facefinity All Day Flawless 3-in-1. Подчеркиваем скулы бронзирующей пудрой и добавляем румяна в тон помаде – наносите их на скулы по направлению снизу вверх, как бы вытягивая форму лица. Нам важно создать выразительную скульптуру лица, чтобы подчеркнуть графичность этого образа.
  • Глаза выделяем тенями асфальтового оттенка из палетки Masterpiece Nude Palette, тон 06 Skylights (открою секрет: эта палетка стала фаворитом Екатерины в создании образов на фестивале “Короче”). Подчеркиваем нижний контур с помощью теней максимально близко к ресничному контуру, это удобно делать аппликатором из самой палетки. Серым мягким карандашом подчеркиваем верхнее веко, растушевываем.
  • Завершаем макияж глаз черной тушью Divine Lashes в несколько слоев. Она создаст выразительный объем на ресницах.
  • Самый важный элемент этого макияжа – морковно-алые губы с бархатистым финишем. Мы выбрали Colour Elixir Soft Matte в оттенке Crushed Ruby. Сначала прорисовываем контур с помощью аппликатора, после нанесения помады прорабатываем губы по контуру консилером, чтобы форма была четче.

    • Владимир Калинчев, Катерина Шпица, Елена Павлова

    Елена Павлова, стилист Wella Podium Team:

  • Моем волосы шампунем для придания объема с экстрактом хлопка Invigo Volume Boost. На влажные волосы наносим пену для объема Natural Volume от Wella Professionals.
  • Высушиваем волосы при помощи фена ghd helios, создавая максимальный объем. Параллельно наносим термозащитный спрей Thermal Image EIMI.
  • Делаем глубокий боковой пробор. Для текстурирования прически используем сухой шампунь Dry Me EIMI.
  • Зачесываем волосы назад. Зафиксировать прическу поможет моделирующий спрей Flexible Finish EIMI.

    • Катерина Шпица (украшения, ALROSA Diamonds)



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