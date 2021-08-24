Мнение: Дети вредны для стариков

У КПРФ, кстати, появился в руках мобилизующий электорат козырь, который власть, можно сказать, сама дала ей в руки. Это уже не просто “мы против принудительной вакцинации”, это защита детей. СВОИХ детей. Стимул, на самом деле, куда более мощный для всякого нормального человека.

Ведь только слепой не увидит, что в последние месяцы по всем пропагандистским информационным каналам идет целенаправленная кампания в поддержку… вакцинации детей. Принудительной, конечно же. Пока что – в благостном режиме, через демонстрацию, что это типа “совсем не больно” и “деткам, ми-ми-ми, ничего не угрожает”. Благостные репортажи о детях, на которых испытывают вакцины, показывали, помню, даже в программе “Время”.

Хотя на “деток” устроителям очередной вивисекции, понятно, положить с большим прибором; командует тут старичьё, для которых дети пролов сами по себе – не более чем “источник заразы”, которые могут сделать СТРАШНОЕ: заразить старика-небожителя неприятным ЕМУ вирусом.

Старики, понятно, гордятся собой – они ведь, вместо напрашивающейся идеи всех детей истребить (как уничтожили всех норок в Дании всего лишь из-за ПОДОЗРЕНИЯ, что они “могут” разносить коронавирус – заметьте, ни один “зеленый” даже не пикнул), так вот, вместо напрашивающейся идеи от докучливых детей просто избавиться, предложили гуманный способ – всего лишь всех детей просто “проколоть”… и пусть гуляют! Пока смогут.

Сейчас отрабатывают последние детали – дальше уже всех, вплоть до младенцев, отправят “на проколку”. То, что это делается, мягко говоря, совсем не для детей, а ради (некоторых) взрослых – видно уже из того, что сами-то дети коронавирусом практически не болеют, а если и переносят его, то “бессимптомно”, как стало модно выражаться.

Ну а поскольку КПРФ – единственная по сути партия в стране, которая открыто борется против вакцинации “по принуждению”, то получается, что голосование за нее – единственный, пусть и слабый шанс всех тех родителей, которые хотели бы защитить детей от уготованной им участи. И это – довольно мощный стимул для подъема явки.

Многие взрослые, не выдерживая непрекращающегося давления и угроз со стороны власти, уже пошли или собираются пойти “под тавро”; но все-таки отдать под тавро еще и детей – шаг для многих невозможный.

КПРФ внезапно оказывается “партией последней надежды”, а грядущие выборы – последним шансом легально вступиться за своих детей, которых стариковское лобби (причем, похоже, даже не российское) готово хоть стерилизовать, лишь бы продлить свои никчемные жизни на год-другой.

Мерзко.