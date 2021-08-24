В параде по случаю 30-летия независимости Украины от ГПСУ и Нацгвардии впервые участвовали кинологи с собаками

В парадный расчет вошли наиболее подготовленные представители кинологической службы изо всех пограничных отрядов Украины.

“В праздничном параде участвовали служебные немецкие овчарки, которые используются для розыска, преследования и задержания правонарушителей, поиска наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов во время охраны государственной границы и пограничного контроля”, – уточнили в сообщении.

В ГПСУ служит 1300 собак различных пород. В 2021 году собаки обнаружили 142 правонарушителей, помогли найти более 18 кг наркотических веществ, 100 единиц оружия, более 2,5 тыс. патронов, три килограмма взрывчатых веществ и более 2 тыс. пачек сигарет.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/1994629734022098

Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины уточнила в Facebook, что в параде также впервые принимали участие служебные собаки Нацгвардии.

“33 кинолога и их хвостатые собратья начали подготовку задолго до праздника. Все собаки, которые шагали вместе с нашими правоохранителями, специализируются на поиске оружия и наркотиков и уже успели зарекомендовать себя на службе. И хотя служебные собаки не умеют выполнять воинское приветствие, но также охраняют независимость Украины!” – подчеркнули в посте.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/4277433372343321

Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.

В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий, в частности – военный парад и праздничный концерт.

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