“Может, мои медали потускнели?” Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости

“В такие даты как сегодня, на 30-летие Дня Независимости Украины, я хочу обратить внимание на важность участия и присутствия на официальном уровне олимпийских чемпионов и именитых спортсменов Украины. Тех, кто на международной арене прославлял страну, кто трудом добивался повышения имиджа Украины. Каждый год независимо от того, где нахожусь, я приезжаю в Киев отметить праздник нашей страны. Для меня это важно! Каждый раз меня приглашали на празднование и я была рада разделить этот день вместе с людьми, которые прославили страну на международной арене. Последние два года этого не происходит. Может, мои медали потускнели?” – отметила спортсменка.

По словам Клочковой, так поступили не только с ней, но и со многими украинскими титулованными спортсменами.

“Ладно меня, самую титулованную спортсменку Украины и четырехкратную олимпийскую чемпионку, не пригласили ни на проводы национальной сборной на олимпиаду в Токио, ни на парад к 30-летию Независимости Украины, но, поступая так с многими именитыми спортсменами Украины, страна теряет чемпионов”, – подчеркнула Клочкова.

Олимпийская чемпионка отметила, что титулованные спортсмены, не имея возможности быть реализованными в Украине, уезжают за рубеж.

“Чтобы Украина не теряла чемпионов, мы должны научиться понимать, что чиновники в нашей стране временны, а олимпийские чемпионы и выдающиеся спортсмены навсегда”, – резюмировала она.

https://www.facebook.com/klochkova1/posts/10159575044182171

Контекст:

Яна Клочкова родилась в 1982 году в Симферополе. Спортивная карьера Клочковой началась в 1989 году. Клочкова является одной из самых титулованных украинских спортсменок в истории Олимпийских игр. Она трижды принимала участие в летних Олимпиадах с 2000-го по 2008 год.

На Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году Клочкова установила рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием. В 2008 году спортсменка заявила об уходе из большого спорта. Клочкова принесла Украине наибольшее количество золотых медалей.

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна празднует 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости. Главные праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости, можно посмотреть здесь.

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