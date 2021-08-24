Яценюк: За 30 лет мы прошли важный период становления. И сейчас об Украину разбиваются планы “русского мира” заново отстроить свою империю

С Днем Независимости, свободная страна!

Сердечно поздравляю всех, для кого сегодняшний юбилей является личным праздником. Кто чувствует сопричастность к развитию нашего государства. Особое уважение и благодарность нашим воинам, героям-защитникам, которые оберегают нашу независимость и наше государство от российского нашествия.

Мы завоевали свою победу и за 30 лет прошли важный период становления.

Через 30 лет Украина – свободная, о ее стены разбиваются планы хищного “русского мира” заново отстроить империю во главе с Москвой.

Украинцы видят европейское будущее свободного государства и это один из главных результатов 30-летнего развития нашей страны, поскольку указывает на общественную поддержку необратимости европейского курса.

Украина должна смотреть вперед, строить планы, осуществлять реформы и становиться крепче и успешнее. Чем эффективнее наша экономика, чем выше качество образования, чем выше благосостояние каждого гражданина, каждого из вас, и чем более уверенный голос нашего государства на международной арене – тем сильнее наша независимость.

Верим в свой общий дом – в свою Украину, ибо, как писал великий Кобзарь, “в своем доме своя правда, и сила, и воля”.

Счастья вам и вашим семьям! С Днем Независимости, дорогая Украина и дорогие украинцы! Слава Украине!

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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