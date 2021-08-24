 

Яценюк: За 30 лет мы прошли важный период становления. И сейчас об Украину разбиваются планы “русского мира” заново отстроить свою империю

24.08.2021, 14:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С Днем Независимости, свободная страна!

Сердечно поздравляю всех, для кого сегодняшний юбилей является личным праздником. Кто чувствует сопричастность к развитию нашего государства. Особое уважение и благодарность нашим воинам, героям-защитникам, которые оберегают нашу независимость и наше государство от российского нашествия.

Мы завоевали свою победу и за 30 лет прошли важный период становления.

Через 30 лет Украина – свободная, о ее стены разбиваются планы хищного “русского мира” заново отстроить империю во главе с Москвой.

Украинцы видят европейское будущее свободного государства и это один из главных результатов 30-летнего развития нашей страны, поскольку указывает на общественную поддержку необратимости европейского курса.

Украина должна смотреть вперед, строить планы, осуществлять реформы и становиться крепче и успешнее. Чем эффективнее наша экономика, чем выше качество образования, чем выше благосостояние каждого гражданина, каждого из вас, и чем более уверенный голос нашего государства на международной арене – тем сильнее наша независимость.

Верим в свой общий дом – в свою Украину, ибо, как писал великий Кобзарь, “в своем доме своя правда, и сила, и воля”.

Счастья вам и вашим семьям! С Днем Независимости, дорогая Украина и дорогие украинцы! Слава Украине!

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / Посол РФ в Афганистане усомнился в возможной экспансии талибов

27.01 / Юрист одного из крупных интернет-провайдеров получит срок за госизмену – Офис генпрокурора Украины

23.07 / Число новых случаев COVID-19 в Украине снова растет

12.11 / УП – больной коронавирусом Зеленский попросил Меркель помочь с вакциной

01.08 / Дегтярев начал рабочую поездку по северным районам Хабаровского края

19.07 / Зеленский во время визита в Грузию побывал на границе с оккупированной Абхазией

16.05 / «Евровидение» стартовало в Роттердаме

02.05 / Le Figaro – пандемия лишила французов молодости

29.06 / Рада повысила пенсии “чернобыльцам”

07.07 / Novavax получила от правительства США 1,6 миллиарда долларов на вакцину от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика