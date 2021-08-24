По Крещатику торжественно проехали “Барсы”, “Оплоты”, “Ольхи”, “Нептуны” и другая военная техника. Видео

Пешие колонны парадных расчетов прошли маршем по Крещатику после вручения наград и речи, которую произнес президент Украины Владимир Зеленский. Парад продолжился пролетом авиации, в том числе над центром столицы пролетел самый большой в мире самолет “Мрія”.

Проехала военная техника. Как сообщали ранее в Минобороны Украины, в параде приняли участие бронетранспортеры, бронеавтомобили, мобильные минометные установки “Барс-8”, боевые машины пехоты БМП-1 ТС, гаубицы 2А36 “Гиацинт-Б” и 2А65 “Мста-Б”, боевые машины реактивной артиллерии “Град”, реактивная система залпового огня “Сосна”, самоходные огневые установки “Бук-М1” и многие другие виды военной техники.

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Видео: editor GORDON / YouTube

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