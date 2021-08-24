У пациентов без антител после COVID-19 оказался слабый Т-клеточный иммунитет



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Т-клетки (Т-лимфоциты) хранят информацию о ранее выявленных иммунной системой в организме антигенах и формируют долговременный иммунитет к перенесенным инфекционным заболеваниям. С начала пандемии из разных стран поступают сообщения о том, что Т-клетки, специфичные к SARS-Cov-2, есть даже у людей, которые перенесли инфекцию бессимптомно и не выработали антитела.

«Мы получаем все больше сведений, что Т-клетки, как минимум, не менее важный защитный механизм против COVID-19, чем антитела. Это подтверждается тем, что у многих, особенно легко и бессимптомно переболевших, не вырабатываются антитела, а Т-клетки присутствуют. Исследования показывают, что уже через полгода у значительной части переболевших количество антител сильно снижается, а у некоторых они и вовсе исчезают. Т-клеточный ответ потенциально сохраняется гораздо дольше», – сообщил МедПорталу сотрудник лаборатории трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Алексей Титов.

Новое исследование, опубликованное на сайте препринтов medRxiv, ученые из нескольких институтов провели под руководством главы лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова. Они собрали образцы более 5,3 тысячи москвичей, из которых 16% уже перенесли COVID-19, еще 300 человек были инфицированы во время наблюдений. Это позволило исследователям тщательно отследить процесс формирования антител IgG и Т-клеток.

Оказалось, что нейтрализующая активность обеих составляющих иммунитета связана. Чем выше концентрация антител, тем сильнее реакция Т-клеток на вирус. В свою очередь, низкий уровень антител или их отсутствие сопровождается очень слабым и нефункциональным Т-клеточным иммунитетом.

Авторы исследования сделали вывод, что для оценки количества переболевших COVID-19 достаточно тестирования на антитела, не тратя ресурсы на дорогостоящее исследование Т-клеточного иммунитета.

«Результаты исследования показали преимущество серологического тестирования перед анализом Т-клеточного ответа для прогнозирования частоты инфицирования SARS-CoV-2 на популяционном уровне», — сообщили ученые.