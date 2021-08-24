Автомобили Subaru подорожали в России в августе

В РФ автобренд Subaru поднял стоимость автомобилей почти всего модельного ряда. Нижеуказанные модели прибавили в цене на 30 тысяч рублей.

Не изменились ценники только на вседорожный универсал Outback. Что касается Subaru Forester, то машину теперь можно купить от 2 млн 529 тысяч до 3 млн 309 тысяч рублей. Модель Subaru WRX обойдется покупателям в сумму от 3 459 000 до 3 649 900 рублей, а Subaru WRX STI теперь стоит 4 629 900 рублей. Самая дешевая модель Subaru XV обойдется в 2 млн 579 тыс., а самая дорогая – 2 млн 749 тыс. рублей.

Также россиянам предлагаются модели Subaru Outback шестого поколения, на которые открыт старт заказов. Стоимость новинки варьируется от 3,869 млн до 3, 999 млн руб.

Источник: avtonovostidnya.ru