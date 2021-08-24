Лиза Арзамасова поделилась эмоциями от материнства

Лиза Арзамасова 14 августа подарила своему супругу Илье Авербуху сына. Сейчас актриса с малышом уже дома, поэтому поделилась своими эмоциями от материнства с фанатами.

Лиза Арзамасова поблагодарила всех за слова поддержки и призналась, что сейчас «немного встрепанная из-за перемен». Фанаты отметили, что после родов актриса прекрасно выглядит, и пожелали звездному семейству счастья и благополучия, а малышу – крепкого здоровья.

Стоит отметить, что супруги пока не раскрыли имя своего наследника. Как признавалась Арзамасова, этот вопрос они еще не решили с фигуристом, продолжая выбирать среди множества вариантов. Новости о своей свадьбе, беременности и родах супруги рассказывали сами, опасаясь появления нежелательных слухов и домыслов.

Источник: www.starhit.ru