Доктор объяснил черные пятна на теле МакSим результатами атрофии

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф объяснил, из-за чего на теле певицы МакSим появились пятна черного цвета. Эксперт порекомендовал артистке метод быстро и эффективно исправить образовавшийся недостаток.

Певица МакSим после комы наконец-то близка к выздоровлению, однако до сих пор ее состояние оставляет желать лучшего. Так, по словам волонтера, ухаживающего за звездой, на ее теле появились черные пятна. Ситуацию прокомментировал пластический хирург Амжад Аль-Юсеф, по его мнению, потемнение произошло из-за атрофии.

Артистка долгое время находилась в неподвижном состоянии, из-за чего и появились следы на кожных покровах. Нарушения микроциркулярного русла вызваны сдавливанием мелких сосудов, что и дало потемнение. Для того, чтобы скорее избавиться от нежелательных признаков, исполнительнице следует пользоваться в процессе реабилитации противопролежневый матрас.

С его помощью давление на кожу систематически перераспределяется, что поможет МакSим скорее прийти в норму. На данный момент исполнительница хитов «нежность» и «Трудный возраст» весит не более 35 килограммов.

Источник: www.5-tv.ru