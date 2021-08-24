 

Доктор объяснил черные пятна на теле МакSим результатами атрофии

24.08.2021, 14:32, Разное
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Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф объяснил, из-за чего на теле певицы МакSим появились пятна черного цвета. Эксперт порекомендовал артистке метод быстро и эффективно исправить образовавшийся недостаток.
Певица МакSим после комы наконец-то близка к выздоровлению, однако до сих пор ее состояние оставляет желать лучшего. Так, по словам волонтера, ухаживающего за звездой, на ее теле появились черные пятна. Ситуацию прокомментировал пластический хирург Амжад Аль-Юсеф, по его мнению, потемнение произошло из-за атрофии.

Артистка долгое время находилась в неподвижном состоянии, из-за чего и появились следы на кожных покровах. Нарушения микроциркулярного русла вызваны сдавливанием мелких сосудов, что и дало потемнение. Для того, чтобы скорее избавиться от нежелательных признаков, исполнительнице следует пользоваться в процессе реабилитации противопролежневый матрас.

С его помощью давление на кожу систематически перераспределяется, что поможет МакSим скорее прийти в норму. На данный момент исполнительница хитов «нежность» и «Трудный возраст» весит не более 35 килограммов.

Источник: www.5-tv.ru



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