К 1 сентября в Рыбинске обновляют дорожную разметку перед учреждениями образования ✓ Новости Рыбинска и не только
 

К 1 сентября в Рыбинске обновляют дорожную разметку перед учреждениями образования

24.08.2021, 14:34, Новости
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Сотрудники «ДЭС» в преддверии нового учебного года нанесут более 40 дублирующих знаков «Осторожно, дети!».

Разметка появится перед школами и детским садами, чтобы напомнить водителям о необходимости снизить скорость и быть предельно внимательными.

— Всего будет нанесено на асфальтовое полотно 42 дублирующих знака. Разметку выполняем через 20 метров после дорожного знака «Осторожно, дети!», чтобы ещё раз предупредить водителей о том, как важно быть внимательным при подъезде к школам. Такую практику ведём в Рыбинске уже в течение трёх лет, — рассказал директор МУП «ДЭС» Дмитрий Шилов.

Разметку наносят дорожной краской. Кроме дублирующих знаков «Осторожно, дети!», на въездах в Рыбинск появились знаки «Фотофиксации». Основные работы по нанесению дорожной разметки по контракту были закончены в июне.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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