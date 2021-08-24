Скандалы: «3,5 млн в месяц надо гаишникам заплатить»

Дальнобойщики рассказали общественникам и СК о суммах взяток на дорогах Московской области

Национальная ассоциация грузового автотранспорта «Грузавтотранс» опубликовала первое видео с автопробега по России, в котором принимают участие сотрудники Следственного комитета. Поводом стало недавнее задержание за взятки начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, который, по данным следствия, обложил данью водителей большегрузов. Общественники проехались по дорогам Московской области и узнали от дальнобойщиков, сколько им приходится платить дорожным инспекторам.

Участники автопробега, в частности, заехали на пункт Ространснадзора в Наро-Фоминске. От водителей поступали сигналы о коррупции на этом посту. Один из инспекторов на вопрос общественников о взятках ответил: «Ну, а кто вам скажет на эту тему так откровенно? Предлагать — предлагают [взятки]. Вопросов нет».

По его словам, на указанном пункте выявляют много нарушений со стороны перевозчиков. Есть примеры, когда водители фур устанавливают специальные глушилки, чтобы их не штрафовали за неоплату по системе «Платон». В то же время активисты заметили, что на служебной стоянке стоит роскошный внедорожник Lexus. Они попросили представителей СК проверить, кому он принадлежит — возможно, владельцем дорогостоящего автомобиля является кто-то из сотрудников Ространснадзора или Госавтоинспекции.

В ролике общественного контроля приводятся также слова дальнобойщика, который говорит о взятках, которые с них требуют инспекторы для спокойной работы. «Нам объяснили, что 3,5 млн рублей в месяц надо гаишникам заплатить. Со всего парка [автомобилей]», — признался он и задал риторический вопрос о том, как в таких условиях вообще можно заработать.

Автопробег по России, главная цель которого — показать следователям реальные масштабы коррупции на дорогах, стартовал 22 августа. Присоединиться к общественному контролю главе СКР Александру Бастрыкину предложил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. В своем видеообращении он заявил: «Приезжайте в любой регион, и вы там обнаружите у сотрудников ГИБДД, Ространснадзора, Ростехнадзора, начальников пожарных инспекций такие же хоромы [как у Сафонова, который жил в золотом дворце]. Везде есть дорожные поборы. Но чиновники не хотят выполнять свой профессиональный долг».

Вскоре после этого председатель СК России поручил центральному аппарату начать совместную работу с грузоперевозчиками. Ведомство запросило у «Грузавтотранса» копии жалоб и обращений от водителей большегрузов (только с момента задержания Сафонова их поступило более 30, — прим. ред.). Теперь следователи вместе с общественниками будут на местах общаться с перевозчиками, водителями, выявлять дорожные поборы и другие виды коррупции.

Автопробег займет около месяца. Тур начался с Московской области, далее по маршруту запланировано посещение Нижнего Новгорода, Казани, Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Саратова, Воронежа, Волгограда, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Краснодара, Симферополя и других городов.

По словам грузоперевозчиков, обычно перед рейсами им приходится платить определенным структурам за то, чтобы без проблем проехать через посты весового контроля и ДПС. Их вносят в специальную базу, по которой сверяются дорожные инспекторы. Заплатившим мзду могут поставить штамп в путевом листе или выдать визитку, которые будут своего рода пропуском. Суммы взяток варьируются в зависимости от региона.

Месячный пропуск для одной машины может стоить от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Единовременная плата на трассах составляет от 300 рублей до 3 тыс. рублей.

Если брать конкретный маршрут, то дорога из Воронежа в порт Новороссийска обычно обходится водителям большегрузов в 9 тыс. рублей, говорят в «Грузавтотрансе». По средним оценкам, общая сумма поборов в России по такой схеме — около 100 млрд рублей в год. Для сравнения: по официальным данным, за пять лет с дальнобойщиков через систему «Платон» было собрано почти 130 млрд рублей (около 25 млрд рублей в год).

Начальник ставропольского ГИБДД Алексей Сафонов был задержан в конце июля. Его обвиняют в том, что он и шестеро его подельников, среди которых еще два сотрудника ГИБДД и четверо гражданских, продавали поддельные пропуска на перевозку грузов и получили за это 19 млн рублей. СК опубликовал видео из дворца, где жил Сафонов. Были показаны интерьеры комнат с золотой лепниной и дорогой мебелью, росписью стен в стиле рококо, тяжелыми золотыми портьерами и хрустальными люстрами. В доме оказался позолоченным даже унитаз. В одной из комнат стоял трон.

Вскоре после ареста Сафонова ФСБ провела обыски в Ростовской области — в МРЭО ГИБДД Таганрога и Новочеркасска. По данным следствия, представители автошкол платили гаишникам, чтобы курсанты успешно сдавали экзамены на водительские права. СК сообщил о взятке в размере более 190 тыс. рублей. По данным источников Znak.com, как минимум трое сотрудников Госавтоинспекции отстранены от работы. Обыски также проходили в домах гаишников. Один из подозреваемых жил в роскошном особняке — как и Алексей Сафонов.

Еще одно громкое «гаишное дело» появилось в Башкирии. По информации СК, в Уфе сотрудники МРЭО ГИБДД создали целое преступное сообщество и за вознаграждение выдавали водительские удостоверения без фактической сдачи экзаменов. По оценкам СМИ, они могли получить взяток на миллиард рублей.

Игнат Бакин