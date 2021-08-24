Монстера и не только: считается, что эти комнатные растения могут быть причиной одиночества

Принято считать, что некоторые комнатные растения обрекают своих хозяев на одиночество. То есть, если проживает семейная пара, рано или поздно партнеры расстанутся. Если в доме у незамужней девушки или неженатого парня имеется это растение, это будет причиной того, чтобы они никогда не стали женихом и невестой на собственной свадьбе.

Китайская роза

Этот цветок приятно пахнет, у него красивые листья и замечательные цветы. Кроме того, китайская роза хорошо очищает воздух. При этом считается, что цветок провоцирует множественные ссоры и расставания в семьях (согласно восточной философии). А у незамужних девушек она отнимает столько энергии, что девушка просто перестает интересовать парней, что обрекает ее на одиночество.

Кактус

Принято считать, что это растение поглощает радиацию, поэтому многие люди его ставят рядом с компьютером. На сто процентов это не доказано, однако установлено, что кактус поглощает женскую энергию. Представительницы прекрасного повода становятся раздражительными. Они плохо спят, постоянно ощущают внутренний дискомфорт. Это не привлекает мужчин или создает большие проблемы между супругами. Поэтому лучше вообще не держать кактус в доме. Если вас привлекают оригинальные формы и колючие листья, высадите растение в саду или где-нибудь за пределами жилища. Тем более, так будет безопаснее для детей и домашних животных (они не поранятся колючками).

Монстера

Замечательное растение с оригинальными листьями. Однако оно источает запах, который очень тяжело переносится женщинами. Возникают не только неприятные восприятия, но и физические проблемы в виде бессонницы, раздражительности, головных болей. Интуитивно представительницы прекрасного пола стараются быть от таких растений подальше. Поэтому они редко присутствуют дома, что не устраивает мужчин. Парням не хватает внимания со стороны партнерш, и это является поводом для ссор и даже расставаний.

Пуансеттия

Красивое растение, которое способно доставить эстетическое удовольствие. Однако в нем присутствует яд, который даже может вызвать отравление. Энергетика пуансеттии также является негативной, поэтому растение не стоит ставить в спальне, где спят супруги. Между ними станут возникать ссоры, которые приведут к разлуке и, соответственно, одиночеству одного из них.

Азалия

Она обладает характерным ароматом, который негативно действует на нервную систему. Может разболеться голова, появится раздражительность, поэтому спать в помещении, где стоит азалия, категорически не рекомендуется. Кроме того, отношения между влюбленными могут испортиться, что приведет к разрыву.