Определен новый основной автомат российской армии

В Вооруженные силы в ближайшие годы будут поставлены десятки тысяч АК-12, этот автомат станет основным в российской армии, сообщили в пресс-службе группы компаний «Калашников».

«Контракт с министерством обороны на поставку АК-12 будет долгосрочный. Речь идет о поставке десятков тысяч автоматов только в течение первых нескольких лет. АК-12 будет основным автоматом российских ВС», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

АК-12 ранее был принят на вооружение Минобороны, поставки в армию начались 2018 году. По итогам войсковой эксплуатации в автомат были внесены конструктивные изменения. АК-12 получил более эргономичный, облегченный и регулируемый по длине приклад, рукоятку управления огнем со спусковой скобой, усовершенствованный диоптрический прицел.

Автомат питается промежуточными патронами 5,45 на 39 мм, имеет прицельную дальность 800 метров и магазин емкостью 30 патронов. Оснащен планками Пикатини для различного навесного оборудования, имеет повышенный ресурс ствола и улучшенную кучность стрельбы.

Ранее МВД и Росгвардия начали испытывать новый автомат АК-12.