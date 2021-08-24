Российский пилот оценил действия украинского экипажа, подкупленного богатыми афганцами

При украинском уровне зарплат уговорить экипаж киевского самолета забыть про эвакуацию соотечественников и взять местных пассажиров было несложно, сообщил заслуженный пилот РФ Юрий Сытник, комментируя сообщения о возможном подкупе экипажа эвакуационного самолета украинского Минобороны в Афганистане.

По словам Сытника, даже в подкупе украинского экипажа вполне мог присутствовать элемент насильственного угона. «Это было легко. Один человек держит у виска пилота пистолет или другое оружие, а другой показывает вознаграждение – мол, выбирайте. Благо экипаж, скорее всего, прибыл в Афганистан невооруженным», – предположил пилот в беседе с «Ридусом».

Сытник добавил, что при украинском уровне зарплат уговорить экипаж забыть про эвакуацию соотечественников и взять местных пассажиров в соседнюю страну было несложно. Но на вопрос, можно ли представить в такой ситуации российский экипаж, летчик ответил, что с россиянами вполне могло приключиться то же самое: «Хотя закваска у наших летчиков крепче».

Пилот поделился своими соображениями о том, как военное правосудие могло бы квалифицировать действия экипажа из России, если бы он вопреки всем распоряжениям перегнал самолет для эвакуации за рубеж. «Во-первых, нарушена присяга. Во-вторых, неисполнение приказа. В-третьих, их действия теоретически можно было бы расценить как пособничество террористам. До тюрьмы бы дошло однозначно», – высказался пилот.

Во вторник утром замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, на прошлой неделе захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Позднее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко позже опроверг эту информацию. Выяснилось, что украинский самолет, который якобы был захвачен в Афганистане, выкупили богатые афганские бизнесмены за валюту, золото и драгоценные камни.