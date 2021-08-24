Российские спортсмены вышли на церемонию открытия Паралимпийских игр

Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио: они вышли под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов.

Российские паралимпийцы вышли на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 28-м номером вслед за представителями Эфиопии, вслед за ними появились спортсмены из Сальвадора, передает РИА «Новости».

Церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр началась в Токио. Открытие проходит без зрителей, Игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Знамя команды ПКР понесли десятикратный чемпион мира по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин и двукратная чемпионка и трехкратный бронзовый призер Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Елена Паутова.

Ранее токийскую Паралимпиаду решили провести без зрителей. Слоган «У нас есть крылья» станет темой церемонии открытия, а «Гармоничная какофония» – закрытия летних Паралимпийских игр в Токио.

Император Японии Нарухито будет присутствовать один на церемонии открытия Паралимпийских игр 24 августа, императрицы Масако не будет на мероприятии из-за ограничений числа присутствующих в рамках мер против COVID. На церемонию не будут допущены рядовые зрители, присутствовать будут только члены делегаций, представители государств и спонсорских организаций.

В играх примут участие 4400 спортсменов из 162 стран, из них пять стран участвуют впервые. Паралимпиада продлится до 5 сентября.