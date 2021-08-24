 

Мнение: Предвыборная цензура

24.08.2021, 13:58, Разное
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В Татарстане ввели цензуру для кандидатов депутаты Госдумы.

Местные теле-радиокомпании, финансируемые из бюджета, во все времена предоставляли кандидатам бесплатное эфирное время. Не обкладывая это время какими-то условиями, выходящими за рамки законов. Выступления всегда были в прямом эфире. Но нынче, похоже, что в республике у кого-то началось головокружение то ли от жары, то ли от надвигающегося дня принятия декларации о суверенитете, который уже давно стыдливо начали называть днем республики. И прямые эфиры решили заменить размещением видеороликов. При этом никакой законодательной базы под этим нет. Просто взяли и решили, мол, фиг вам прямой эфир, тащите ролики. При этом, не факт, что ролик выйдет в эфир. Мол, это мы еще решим, показывать то, что вы притащили или нет…

Если это не цензура, то что это такое?

Написал и отправил заявление на имя прокурора Татарстана. Посмотрим, что важнее для прокурора. Федеральный закон или хотелки местных нигилистов?

Прокурору республики Татарстан
От кандидата в депутаты Государственной Думы России
по Приволжскому избирательному округу №26
Муртазина Ирека Минзакиевича,Заявление
О нарушении избирательного законодательстваПрошу принять меры прокурорского реагирования и пресечь нарушение избирательного законодательства руководителями следующих СМИ:
ФГУП ВГТРК ГТРК "Татарстан" телеканал "Россия 1",
ФГУП ВГТРК ГТРК "Татарстан" телеканал "Россия 24",
ФГУП ВГТРК ГТРК "Татарстан" радиоканал "Радио России"
АО "Телерадиокомпания "Новый Век" телеканал "Телевидение "Татарстан Новый Век"
АО "Телерадиокомпания "Новый Век" радиоканал "Радио"Татарстан Новый Век"

Нарушение избирательного законодательства, граничащее с совершением уголовно наказуемого деяния, ответственность за которое предусмотрена п. б) части 2 ст. 141 УК заключается в следующем:

Согласно статьи 50 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» зарегистрированным кандидатам предоставляется эфирное время для ведения предвыборной агитации.

Однако в нарушение федерального законодательства руководители вышеназванных СМИ отказались предоставлять «эфирное время для ведения предвыборной агитации», самовольно заменив предоставление эфирного времени для предвыборной агитации на «предоставление эфирного времени для размещения агитационных материалов».

При этом статья 48 вышеуказанного закона гарантирует кандидатам самостоятельный выбор способов агитации. После регистрации меня в качестве кандидата в депутаты по Приволжскому избирательному округу №26 мною было принято решение, что я буду вести предвыборную агитацию путем выступления в прямом эфире в рамках эфирного времени, предоставленного мне после жеребьевки. Однако, меня лишили права, гарантированного статьями 48 и 50 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Исходя из вышеизложенного, прошу:
1. Принять меры прокурорского реагирования в отношении руководителей вышеуказанных СМИ.
2. Обязать руководителей вышеуказанных СМИ предоставить мне возможность проведения предвыборной агитации в прямом эфире.

Кандидат в депутаты Государственной Думы России:
Муртазн И.М.

Фотогрфия отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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