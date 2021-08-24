Том Холланд и Зендая провели вечер вместе незадолго до выхода трейлера фильма о Человеке-пауке

В эти выходные актеры, славу которым принесло участие в киноэпопее вселенной Marvel про человека-паука, 24-летняя Зендая и 25-летний Том Холланд гуляли на свадьбе своего друга в Сими-Вэлли, штат Калифорния. Фото пары появились в социальной сети. Актеры, которым не раз приписывали романтические отношения, еще раз за последние два месяца подтвердили свой роман.

Напомним, в июле папарацци впервые удалось сфотографировать Зендаю и Тома вместе. На снимках, опубликованных в западных СМИ, молодые люди были запечатлены в автомобиле на одной из улиц Лос-Анджелеса. Когда машина остановилась на светофоре, Том страстно поцеловал Зендаю. Тогда некоторые обвинили “пару” в том, что снимки были постановочными, но, кажется, между ними и правда есть теплые взаимоотношения.

Зелдая и Том Холланд на свадьбе друзей

Масла в огонь подливает и тот факт, что актеры много работают вместе – с первого же совместного кадра они заставили говорить о себе как о потенциальной паре. Они встретились на съемочной площадке картины “Человек-паук”: Возвращение домой” еще в 2016 году, когда ему было 20, а ей – 19. У Тома была главная роль, а Зендая сыграла Мишель Джонс, одноклассницу Питера Паркера. Тогда появились первые инсайдерские подтверждения романа молодых актеров. Одни говорили, что роман начался с дружбы, другие подтверждали – Том и Зендая тщательно скрывают романтические отношения.

Они подружились и начали встречаться несколько месяцев назад. Они оба такие замечательные люди. Здорово, что они вместе. Зендая и Том были очень осторожны, чтобы сохранить тайну и оставаться вне поля зрения общественности, но теперь они вместе уехали в отпуск и стараются проводить друг с другом как можно больше времени, – рассказывал инсайдер. Зендая, Том Холланд и Лора Хэрриер на фотоколе фильма “Человек-паук: возвращение домой”, 2017 год

Позже оба опровергли слухи. Зендая называла Тома исключительно “другом”.

Он отличный парень. Он один из моих лучших друзей. За прошедшие месяцы нам пришлось вместе бывать на пресс-турах. Мало кто поймет, что это такое, в 20 лет сказала, – Зендая журналу Variety в августе 2017 года. В марте 2018 года актеры появились вместе на церемонии “Оскар”. На дорожке они позировали фотографам по отдельности, но в зале сидели рядом.

Последние два года сомнения в том, что между актерами любовь, усилились. Тома видели в компании Оливии Болтон, подруги детства, с которой у него были длительные отношения. А потом, после расставания с Оливией, ему и вовсе приписывали роман с начинающей актрисой Надей Паркс. Зендая тоже времени не теряла, а проводила его с коллегой по сериалу “Эйфория” актером Джейкобом Элорди. И за все четыре года ни Том, ни Зелдая слухов о себе не подтвердили.

Зелдая и Джейкоб Элорди, 2019 год

То, что сейчас такую острожную парочку “застукали” папарацци, многие объясняют просто – надо подогреть интерес к их проекту. Скоро в широкий прокат выходит третий фильм о Человеке-пауке, в котором Том и Зелдая снова снялись вместе. Как раз сегодня появился первый трейлер фильма “Человек-паук: Нет пути домой”, завершающей картины в трилогии про Питера Паркера. Всего за несколько часов ролик собрал 20 миллионов просмотров. Две предыдущих части “Возвращение домой” и “Вдали от дома”, которые вышли в 2017 и 2019 годах соответственно, стали одними из самых кассовых фильмов в мировом прокате.