 

В морском параде в Одессе приняли участие корабли ВМС Украины и стран НАТО. Видео

24.08.2021, 13:42, Новости дня
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В парале приняли участие корабли Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, а также корабли стран НАТО и морская авиация. Они продемонстрировали отдельные показательные элементы.

Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.

В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий. В частности, состоялся военный парад. 

видео

Видео: editor GORDON / YouTube


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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