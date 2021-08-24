В морском параде в Одессе приняли участие корабли ВМС Украины и стран НАТО. Видео
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В парале приняли участие корабли Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, а также корабли стран НАТО и морская авиация. Они продемонстрировали отдельные показательные элементы.
Контекст:
24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.
В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий. В частности, состоялся военный парад.
видео
Видео: editor GORDON / YouTube
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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