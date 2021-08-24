Названы самые бедные регионы России
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Министерство труда и социальной защиты поделилось данными об уровне бедности в регионах России. Их представил заместитель директора департамента информационных технологий Андрей Лебедев.
По информации ведомства, в 2020 году доходы ниже уровня прожиточного минимума получали 17,8 миллиона россиян или 12,1% населения страны. Самый высокий уровень бедности был зафиксирован в Туве (34,1%), Ингушетии (30%) и Кабардино-Балкарии (24,2%), сообщает “Радио 1”.
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