 

В УПЦ объяснили отсутствие патриарха Варфоломея на «Благословении Украины»

24.08.2021, 13:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУправляющий делами канонической Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) поблагодарил Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций и украинские власти за отсутствие патриарха Константинопольского Варфоломея в храме Святой Софии на «Благословении Украины» в День независимости Украины.

«Только что в Святой Софии прошло традиционное мероприятие, которое каждый год проходит в День независимости – «Благословение Украины», в котором участвовали главы крупных конфессий Украины, а также президент Украины Владимир Зеленский. Хочу отметить, что патриарха Варфоломея на нем не было. Это была позиция и состояние нашей Церкви, о чем я говорил ранее в предыдущих комментариях. А именно, что УПЦ не будет участвовать в мероприятии, если будет патриарх Варфоломей», – сообщил митрополит в Facebook.

По его словам, позиция УПЦ была известна как Всеукраинскому совету церквей, который выступил организатором мероприятия, так и государству.

«Мы благодарны за то, что нас услышали. Гости приходят и уходят, а мы тут живем. И хочется жить во внутреннем мире и понимании», – указал митрополит.

Константинопольский патриарх Варфоломей посещает Украину 20-24 августа.

Ранее митрополит Антоний сообщил, что представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) угрожали «резать» верующих канонической Украинской православной церкви при попытке отнять храм УПЦ в селе Вербовец Винницкой области Украины. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / Кишечные бактерии снижают риск сердечных заболеваний

21.07 / Луцкий террорист сдался после того, как Зеленский опубликовал видео по его требованию – замглавы ОП

17.03 / BMW официально представила новый электрический седан BMW i4

26.01 / Найден способ обнаруживать лесные пожары в начальной стадии

03.08 / МИД Германии призвал ЕС не бояться противостояния с Китаем

25.02 / Chery обновил кроссовер Cowin X3

14.11 / В Украине новый рекорд по COVID-19, ряд мэров не согласны с “карантином выходного дня”. Главное за день

29.10 / В НАПК заявили, что КСУ нарушил Конституцию

18.01 / «Идёт обратный отсчёт» — Конте «охотится за голосами», чтобы остаться на посту премьер-министра Италии

08.11 / Шарий яростно отреагировал на уголовное дело против него на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика