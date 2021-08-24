В УПЦ объяснили отсутствие патриарха Варфоломея на «Благословении Украины»

Управляющий делами канонической Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) поблагодарил Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций и украинские власти за отсутствие патриарха Константинопольского Варфоломея в храме Святой Софии на «Благословении Украины» в День независимости Украины.

«Только что в Святой Софии прошло традиционное мероприятие, которое каждый год проходит в День независимости – «Благословение Украины», в котором участвовали главы крупных конфессий Украины, а также президент Украины Владимир Зеленский. Хочу отметить, что патриарха Варфоломея на нем не было. Это была позиция и состояние нашей Церкви, о чем я говорил ранее в предыдущих комментариях. А именно, что УПЦ не будет участвовать в мероприятии, если будет патриарх Варфоломей», – сообщил митрополит в Facebook.

По его словам, позиция УПЦ была известна как Всеукраинскому совету церквей, который выступил организатором мероприятия, так и государству.

«Мы благодарны за то, что нас услышали. Гости приходят и уходят, а мы тут живем. И хочется жить во внутреннем мире и понимании», – указал митрополит.

Константинопольский патриарх Варфоломей посещает Украину 20-24 августа.

Ранее митрополит Антоний сообщил, что представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) угрожали «резать» верующих канонической Украинской православной церкви при попытке отнять храм УПЦ в селе Вербовец Винницкой области Украины.