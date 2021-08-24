 

Глава ЦРУ тайно встретился в Кабуле с лидером политического крыла талибов

24.08.2021, 13:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДиректор ЦРУ США Уильям Бернс в понедельник провел тайную встречу с лидером политического крыла афганского радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Абдул Гани Барадаром, пишет Washington Post.

По информации источников издания, президент США Джо Байден направил Бернса в Кабул с связи с проведением там эвакуационной операции, передает ТАСС.

В ЦРУ, как отмечает издание, отказались предоставить комментарии, однако, вероятно, на встрече затрагивался вопрос продления сроков вывоза американских граждан из Афганистана.

Накануне в администрации Байдена признались в ежедневных контактах с талибами по политическим каналам и каналам служб безопасности. В Белом доме также заявили, что США якобы перевыполняют планы по темпам эвакуации людей из Афганистана. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.

Кроме того, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможность проведения переговоров американского президента Джо Байдена с руководством движения «Талибан» об эвакуации из Афганистана не рассматривается.

Между тем, талибы отказались дать США и Британии дополнительное время для эвакуации и пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. 



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