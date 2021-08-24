 

Мнение: Ошиблись с разметкой

24.08.2021, 13:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Тиде – перепутать трафареты (с)

В Севастополе рабочие при нанесении дорожной разметки после ремонтных работ перепутали трафареты и сделали заявку на новый мем. Чтобы усугубить эффект, в департаменте транспорта с серьезным видом заявили, что шутки про гастарбайтеров по этому поводу не уместны и что надпись хоть и не убрали, то уже замазали, покрасив в темный цвет. Надо понимать, закрашивали те же люди, которые перепутали трафареты.

Вспомнилась бригада рабочих из Средней Азии, которая занималась укладкой асфальта у нас во дворе по программе благоустройства. Нормально положили, уверенно. Правда и тротуар залили поверх, но это другое. После ругани с жильцами, приехал "начальника" и бригада столь же уверенно расковыряла свежеположенный асфальт и заново сделала тротуар. После этого вопросов к качеству работы уже не было.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.07 / 5 причин, почему дело DOXA должно быть закрыто

23.02 / Tiktok обогнал в России Facebook по росту посетителей

22.05 / Названы правила ухода за кожей в жару

14.05 / Москвичи передохнут от замены плитки

31.05 / Марина Федункив удивила фанатов содержимым аптечки и показала таблетки для похудения

01.04 / Выбывшая участница шоу «Маска» Марина Кравец впервые показала лицо годовалой дочери

12.07 / Турецкий диетолог рассказал о напитках, помогающих не набирать вес

28.04 / Королева Елизавета II разослала подданным открытки с изображением принца Филиппа

21.07 / Скандалы: «Мне бы кипятильник и расческу»

08.01 / Полюса Марса загадочным образом колеблются каждые 200 дней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика