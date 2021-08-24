Мнение: Ошиблись с разметкой

Тиде – перепутать трафареты (с)

В Севастополе рабочие при нанесении дорожной разметки после ремонтных работ перепутали трафареты и сделали заявку на новый мем. Чтобы усугубить эффект, в департаменте транспорта с серьезным видом заявили, что шутки про гастарбайтеров по этому поводу не уместны и что надпись хоть и не убрали, то уже замазали, покрасив в темный цвет. Надо понимать, закрашивали те же люди, которые перепутали трафареты.

Вспомнилась бригада рабочих из Средней Азии, которая занималась укладкой асфальта у нас во дворе по программе благоустройства. Нормально положили, уверенно. Правда и тротуар залили поверх, но это другое. После ругани с жильцами, приехал "начальника" и бригада столь же уверенно расковыряла свежеположенный асфальт и заново сделала тротуар. После этого вопросов к качеству работы уже не было.

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