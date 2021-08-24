Мнение: Главный секрет приватизации девяностых

В комментариях регулярно предлагают: давайте отберём заводы у нынешних собственников. Дескать, они всё украли в девяностые у народа, так что будет правильно и справедливо вернуть похищенное законному владельцу.

Причины, по которым отмена приватизации несправедлива и невозможна, мы много раз с вами обсуждали.

1. Одних только эмоций мало, чтобы назвать приватизацию незаконной — нужны ещё и пригодные для суда документы, а их нет.

2. Отмену приватизации бизнес воспримет как отмену частной собственности. После этого о развитии экономики уровнем выше ларька с шавермой можно будет забыть. Никто не будет строить завод, зная, что его в любой момент могут отобрать.

3. Приватизированные в девяностых предприятия уже совсем не те, что были 25 лет назад. Там новое оборудование, новые площадки, новая структура собственности. Отбирать акции Сбера у врача, который вложил в них свою зарплату за 10 лет — так себе идея.

4. В отличие от приватизации 1990-х, национализация первых лет советской власти была открытым грабежом: заводы и предприятия отбирали у законных владельцев силой, ничего не давая им взамен. Нет никаких внятных причин, почему приватизацию 1990-х надо отменять, а грабёж 1910-х отменять не надо. Если, конечно, не считать таковым честное объяснение: «потому что отмена приватизации сделает больно неприятным мне богачам, а отмена грабежа 1917 доставит им радость».

5. Во время приватизации 1990-х граждане забрали у государства квартиры и оформили на себя. Если уж отменять приватизацию, чтобы поделить всё по-честному, так надо идти до конца. А то что же получается: один получил трёшку в центре Москвы, а другой — шиш с маслом на окраине посёлка городского типа. Было бы справедливо вернуть все квартиры в собственность государства и заново разделить.

Сейчас я перечислил пять простых аргументов, которые настолько сильны и очевидны, что полностью пресекают всякую возможность даже обсуждения отмены приватизации на сколько-нибудь серьёзном уровне. Да, действительно, приватизация девяностых прошла криво и косо, в суетливой спешке, с многочисленными нарушениями. Мы не любим политиков, которые были тогда у власти, и категорически не доверяем им. Однако эта страница истории уже перевёрнута. Попытка расприватизировать всё обратно будет напоминать попытку заново вспороть брюхо пациенту, которому 25 лет назад вырезали аппендицит, оставив на животе уродливый шрам.

Теперь, когда мы всё это проговорили, рассказываю обещанный в заголовке секрет.

Он заключается в том, что средства производства в позднем СССР не принадлежали народу. Они принадлежали сословию номенклатуры. Таким образом, требование «верните всё народу» так же бессмысленно, как требование «верните всё марсианам». Вернуть народу заводы, газеты и пароходы невозможно, так как народ ими и не владел.

Некоторые возражают: заводы были народными, они вкладывались в социалку, строили детские сады и санатории.

Что же, посмотрите на современные частные предприятия. Там почти всегда есть какие-то соцпакеты — иногда символическая, в виде кулера в курилке, иногда весьма серьёзные, вплоть до служебного жилья, которое можно после скольки-то лет работы оформить себе в собственность. Однако наличие соцпакета не делает работников предприятия его собственниками. Если работники хотят получать свою долю от прибыли предприятия, они покупают его акции.

Аналогичная ситуация была и в СССР, с той только разницей, что купить акции завода советский рабочий при всём желании не мог. Владели заводами номенклатурные работники, которые извлекали из своего положения разнообразные блага, и которых нельзя было вот так просто уволить, не предоставив взамен какой-нибудь другой начальственной должности. Что касается санаториев, детских садов и так далее, вплоть до подшефных свинарников в ближайшем совхозе, до всем этим предприятия занимались не от хорошей жизни. Во многих отношениях экономика СССР оставалась на феодальном уровне, свободной торговли не было. Из-за этого условному заводу по производству баллистических ракет приходилось жить по принципам Чучхе: самостоятельно производить и шурупы, и говядину, и все остальные нужные заводу припасы.

Я понимаю, почему идея отмены приватизации популярна среди политиков КПРФ. Партия с ностальгией вспоминает о спецраспределителях и прочих радостях, которыми она наслаждалась, когда контролировала государственную собственность в советские времена. Однако нет никаких разумных причин, по которым отмену приватизации может поддерживать условный пролетарий. Сейчас пролетарий работает на заводе, которым владеет господин Петров. Если приватизацию отменят, экономика страны рухнет, а заводом, если завод выживет, будет владеть товарищ Сидоров. Какой смысл пролетарию поддерживать рейдерский захват в пользу товарища Сидорова — совершенно неясно.