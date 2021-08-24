Пачки денег – Личное мнение

Объяснит мне кто-нибудь, что это за мода пошла такая — демонстрировать пачки денег?

Куда ни плюнь, попадёшь в рэпера или вайнера, который в соцсетях показывает кучу наличности.



Фото: Соцсети

Что с этими людьми, кто-то знает? Болеют, может, чем? Ну, уронили их в детстве головкой на пол или ещё чего?

Если меня что и вымораживает в этой жизни, так это глупость людская. Когда я смотрю на рейтинги, кто из блогеров/ютуберов/инстаграмщиц заработал за год больше всех, то довольно ехидно смеюсь в кулачок.

Как вы думаете, мало я зарабатываю? Но кто-нибудь видел хоть раз, чтобы я хвастала пачками денег или лезла в рейтинги «богатейших» блогеров?

А знаете, почему я не делаю этого? По двум причинам — это неприлично, во-первых, а во-вторых, совершенно неважно, сколько ты заработала.

Да, в здравом уме и твёрдой памяти говорю это вам. Сумма заработанного — ни о чём. Просто цифра.

А потому что профукать можно любую сумму, я сама через это прошла.

Когда у тебя 50 тысяч в месяц, ты наивно думаешь, что 500 бы тебе хватило за глаза и ещё бы 400 отложила. Да нифига это так не работает! Тебе как 50 не хватает, так не будет хватать и 500. И миллиона не хватит — просто начнёшь тратиться на более дорогую фигню.

Именно фигню — подчёркиваю! Потому что: а) ты не умеешь контролировать свои расходы, и бэ) тем больше денег, тем меньше и, как тебе кажется, смысла заниматься контролем своих трат — деньгов-то много, гуляй рванина!

В итоге, ты на 50 тысяч спокойно сводила концы с концами, а начав получать 500, влезаешь ещё в долги.

Важно не сколько ты зарабатываешь, а сколько ты тратишь. Именно эта сумма — главная, потому что только она у тебя и остаётся.

Обеспеченные люди становятся обеспеченными только ответив на вопрос: как и на что я трачу деньги.

Ответив — минимизируют непродуктивные и глупые траты. Денег остаётся больше, человек становится богаче.

Возьмём этих рэперов/вайнеров, демонстрирующих пачки денег — много зарабатывают? Да. Богатые ли они? Нет.

Получив за съёмку 5 миллионов, он бежит покупать гоночный автомобиль за 12 лямов. Недостающих 7 миллионов берёт в кредит и вместо богатого человека, мы видим чувака в кредитной тачке, которая ему попросту не по карману. Штрафы за превышения заплатить не могут — кредит выплачивают.

Хотите иметь деньги? Не тратьте заработанное попусту. А для этого способ давно придуман — контроль расходов.

Не призываю брать блокнотик и ручку. Есть прекрасное приложение для учёта личных финансов CoinKeeper.

В базовой версии приложения вы уже сможете контролировать свои траты. И легко увидите, насколько вы — транжиры. Пользуясь CoinKeeper уже довольно длительное время, я вижу, что около 30% моих личных трат — тупые, хотя до этого считала, что глупых трат у меня вообще нет.

Легко могла бы обойтись без них. И это — я, не вы. Я человек бережливый от природы.

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А теперь, навскидку — сколько в процентах у вас тупых трат?

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