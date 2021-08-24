Цифра дня: сколько стоит год обучения в школе, где будет учиться дочь Джигана и Оксаны Самойловой

До нового учебного года осталась неделя, и родители в спешке готовят своих чад к занятиям. Самые предусмотрительные родители будущих первоклашек уже позаботились о выборе учебного заведения, в том числе рэпер Джиган и его супруга, бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова. 1 сентября свой первый звонок услышит их средняя дочь Лея, которой, кстати, 3 сентября исполнится 7 лет. Недавно супруги с детьми отдохнули в Греции и уже привезли детей обратно в Москву, но сегодня снова улетели за границу, только уже вдвоем.

Как выяснили журналисты, девочка будет учиться в той же школе, где и ее старшая сестра Ариела (в этом году она идет в четвертый класс). Это британская частная школа Russian International School, расположенная в Барвихе, учиться в которой могут позволить себе далеко не все. Год обучения в элитном образовательном учреждении стоит 1 миллион 200 тысяч рублей. Причем оплатить учебу звездные родители решили одним траншем, что позволило получить пятипроцентную скидку. Также Джигану и Оксане заплатить пришлось и за сам факт зачисления их дочери, а именно 5 тысяч фунтов стерлингов — примерно 500 тысяч рублей.

Лея Устименко-Вайнштейн Оксана Самойлова с дочерью ЛеейНо решение о зачислении Леи было принято не только из-за денег: девочке пришлось сдать несколько экзаменов (русский язык, математика, английский язык), а также пройти консультацию у психолога. Причем ребенок должен не только читать и писать по-английски, но и почти свободно на нем говорить.

Известно, что в этой школе учебный день длится с 9:00 до 16:00 в два этапа. До обеда занятия проходят по русской программе, после обеда — по английской, где занятия ведут приглашенные иностранные педагоги. А по окончании 11 классов выпускник получает на руки российский аттестат и сдает тесты IGCSE и A-LEVEL, которые позволяют получить высшее образование за границей.

Ариела Устименко-Вайнштейн в школьной форме