 

Цифра дня: сколько стоит год обучения в школе, где будет учиться дочь Джигана и Оксаны Самойловой

24.08.2021, 12:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

До нового учебного года осталась неделя, и родители в спешке готовят своих чад к занятиям. Самые предусмотрительные родители будущих первоклашек уже позаботились о выборе учебного заведения, в том числе рэпер Джиган и его супруга, бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова. 1 сентября свой первый звонок услышит их средняя дочь Лея, которой, кстати, 3 сентября исполнится 7 лет. Недавно супруги с детьми отдохнули в Греции и уже привезли детей обратно в Москву, но сегодня снова улетели за границу, только уже вдвоем.

Как выяснили журналисты, девочка будет учиться в той же школе, где и ее старшая сестра Ариела (в этом году она идет в четвертый класс). Это британская частная школа Russian International School, расположенная в Барвихе, учиться в которой могут позволить себе далеко не все. Год обучения в элитном образовательном учреждении стоит 1 миллион 200 тысяч рублей. Причем оплатить учебу звездные родители решили одним траншем, что позволило получить пятипроцентную скидку. Также Джигану и Оксане заплатить пришлось и за сам факт зачисления их дочери, а именно 5 тысяч фунтов стерлингов — примерно 500 тысяч рублей.

Лея Устименко-ВайнштейнОксана Самойлова с дочерью ЛеейНо решение о зачислении Леи было принято не только из-за денег: девочке пришлось сдать несколько экзаменов (русский язык, математика, английский язык), а также пройти консультацию у психолога. Причем ребенок должен не только читать и писать по-английски, но и почти свободно на нем говорить.

Известно, что в этой школе учебный день длится с 9:00 до 16:00 в два этапа. До обеда занятия проходят по русской программе, после обеда — по английской, где занятия ведут приглашенные иностранные педагоги. А по окончании 11 классов выпускник получает на руки российский аттестат и сдает тесты IGCSE и A-LEVEL, которые позволяют получить высшее образование за границей.

Ариела Устименко-Вайнштейн в школьной форме



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.12 / Оружие “цивилизации богов”

28.08 / Дженнифер Лопес снялась в рекламной кампании вместе со своими детьми и 74-летней мамой

21.07 / Мнение: Почему СКР врёт про Фургала?

01.03 / Мнение: О всемирном заговоре вирусологов

22.03 / Рената Литвинова финансово обеспечивает дочь отбывающего срок Михаила Ефремова

20.08 / На АвтоВАЗе отказались переходить на четырехдневную рабочую неделю

17.08 / Мнение: О бункерном старце, управляющем «по телевизору»

29.07 / Германские налоговики покусились на святое

14.11 / Талисманом Министерства транспорта России стал глубоководный удильщик

24.03 / Сексолог предостерегла семейные пары от развода при снижении сексуального влечения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика