Совет по правам человека призвал убрать иностранное финансирование из условий присвоения статуса иноагента

Глава Совета при Президенте России (СПЧ) по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев раскритиковал действующее законодательство о статусе иностранного агента. Он считает, что процедура его присвоения чрезмерно усложнена, т.к. требует наличия иностранного финансирования.

Согласно закону, в реестр иностранных агентов могут быть внесены некоммерческие организации, средства массовой информации и даже физические лица, получающие финансирование из-за рубежа. Несмотря на то, что для признания иноагентом достаточно одного денежного перевода на любую сумму, если он сделан из-за границы, глава СПЧ считает, что это создаёт излишние препятствия для изобличения иноагентов.

«Наш мониторинг показывает, что враги народа могут маскироваться, избегая иностранного финансирования. Более половины тех, кто критикует Президента, губернаторов, мэров, законодательную власть всех уровней, кто борется с коррупцией или защищает так называемые права человека, никогда не получали денег из-за рубежа. Это не должно мешать включать их в реестр иноагентов, иначе вся система теряет смысл», – заявил Фадеев.

В СПЧ убеждены, что устранение препятствий к расширению реестра иноагентов не нарушает прав граждан, а, напротив, поможет их защитить: «Власть обязана реагировать на критику и должна иметь для этого законные механизмы. Если эти механизмы будут слишком сложны, что останется? Только пуля, яд, подброс наркотиков. А это уже нарушение прав человека».

Свои поправки к закону об иноагентах СПЧ представит новому составу Госдумы в октябре или ноябре.

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