 

“Так горячо”. 52-летняя Лопес показала голую грудь и торс

24.08.2021, 12:48, Новости дня
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“Мой любимый цвет – неоновый”, – заявила она.

На фото Лопес засветила часть голой груди и торса.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

“Так горячо” – прокомментировала подписчица danasnapes.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором Лопес исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина “Стриптизерши”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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