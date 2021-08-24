Как сейчас выглядит 74-летний Коэльо. Писатель выложил в сеть домашнее видео
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Писатель отметил, что в этот день ему исполнилось 74 года.
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Контекст:
Коэльо родился в 1947 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Книги писателя признаны самыми продаваемыми во многих странах, включая Бразилию, США и европейские страны. Среди самых известных его произведений – роман “Алхимик” (1988).
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