 

Как сейчас выглядит 74-летний Коэльо. Писатель выложил в сеть домашнее видео

24.08.2021, 12:48, Новости дня
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Писатель отметил, что в этот день ему исполнилось 74 года. 

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Публикация от @paulocoelho

Контекст:

Коэльо родился в 1947 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Книги писателя признаны самыми продаваемыми во многих странах, включая Бразилию, США и европейские страны. Среди самых известных его произведений – роман “Алхимик” (1988).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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