 

Эксперт дал советы по подготовке автомобиля к осенне-зимнему сезону

24.08.2021, 12:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков рассказал, как подготовить автомобиль к осенне-зимнему периоду. Водителям уже сейчас стоит планировать эти процедуры, учитывая финансовую составляющую.
Автовладельцам следует заняться вопросом с заменой шин. Если сменный комплект имеется, то его надо осмотреть на наличие трещин, а если замены нет, то стоит выделить деньги на покупку уже сейчас, так как это поможет сэкономить средства. Далее нужно проанализировать работу аккумулятора. Если появились признаки ухудшения его работы, то стоит присматриваться к покупке нового. Проблема кроется в том, что в холодное время года слабый аккумулятор может в самый неподходящий момент подвести владельца машины.

Внимание уделить стоит и щеткам стеклоочистителя. В летний период данные «помощники» редко используются, а с приходом осени увеличиваются осадки, поэтому стеклоочистители работают намного чаще. Также этот элемент особо важен в ночное время, так как при плохой очистке ухудшается обзор. Эксперт не рекомендует покупать самые дешевые и самые дорогие варианты. Лучшим выбором станет товар за 1,5-2 тысячи рублей. Дело в том, что такие стеклоочистители прослужат весь сезон, а с приходом нового их все равно придется менять.

В завершение Кадаков посоветовал автовладельцам проверить работу световых приборов и печки. Все эти советы помогут избежать неожиданных проблем и немного сэкономить на автотоварах.

Источник: radiosputnik.ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.06 / Мнение: «Патроны Гудкова»

13.07 / Губин впервые вышел на сцену после длительного затворничества

28.06 / Володин высоко оценил систему госуправления Китая

14.08 / Мнение: Лукашенко о забастовках

02.06 / Володин: Принятый Думой закон защитит граждан от недобросовестных кредиторов

18.06 / Мнение: Выборы и коронавирус

13.08 / Мнение: Шанс

27.08 / Алексей Леонков предостерегает власти РФ от хитро расставленной ядерной ловушки

21.12 / Мнение: Как больным коммунизмом вернуться обратно в СССР.

18.06 / То, как Байден критикует отношения Пекина и Москвы, оскорбляет Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика