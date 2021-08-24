Эксперт дал советы по подготовке автомобиля к осенне-зимнему сезону

Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков рассказал, как подготовить автомобиль к осенне-зимнему периоду. Водителям уже сейчас стоит планировать эти процедуры, учитывая финансовую составляющую.

Автовладельцам следует заняться вопросом с заменой шин. Если сменный комплект имеется, то его надо осмотреть на наличие трещин, а если замены нет, то стоит выделить деньги на покупку уже сейчас, так как это поможет сэкономить средства. Далее нужно проанализировать работу аккумулятора. Если появились признаки ухудшения его работы, то стоит присматриваться к покупке нового. Проблема кроется в том, что в холодное время года слабый аккумулятор может в самый неподходящий момент подвести владельца машины.

Внимание уделить стоит и щеткам стеклоочистителя. В летний период данные «помощники» редко используются, а с приходом осени увеличиваются осадки, поэтому стеклоочистители работают намного чаще. Также этот элемент особо важен в ночное время, так как при плохой очистке ухудшается обзор. Эксперт не рекомендует покупать самые дешевые и самые дорогие варианты. Лучшим выбором станет товар за 1,5-2 тысячи рублей. Дело в том, что такие стеклоочистители прослужат весь сезон, а с приходом нового их все равно придется менять.

В завершение Кадаков посоветовал автовладельцам проверить работу световых приборов и печки. Все эти советы помогут избежать неожиданных проблем и немного сэкономить на автотоварах.

Источник: radiosputnik.ria.ru