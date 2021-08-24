Павел Прилучный удивил поклонников побритой налысо головой

Павел Прилучный опубликовал в Instagram новый снимок, на котором запечатлен с побритой налысо головой. Публикация удивила поклонников, а также его сына Тимофея.

В настоящее время Прилучный отдыхает вместе с детьми – Тимофеем и Мией – на морском побережье. Среди множества фотографий с отпуска особенно выделяется последняя, где звезда сериала «Мажор» позирует перед камерой с лысой головой. На фото также запечатлен его сын, который с удивлением смотрит на голову отца.

В подписи к публикации артист написал, что решил сбрить бороду, но немного промахнулся. Фанаты с удивлением отреагировали на фото, считая, что это фотошоп или специальная маска. Другие же понадеялись, что актер не решился избавиться от волос на самом деле, так как такой внешний вид ему вовсе не к лицу.