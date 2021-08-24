Newsweek – Польша построит забор на белорусской границе, чтобы уберечься от мигрантов

Польша и страны Прибалтики считают, что белорусский лидер Александр Лукашенко нарочно направляет на их территорию мигрантов из Афганистана и Ирака. Как отмечает Newsweek, они видят в этом инструмент гибридной войны и мести за европейские санкции против Минска. В ответ Польша заявила, что построит забор на границе высотой 2,5 метра.



Reuters

Польша объявила, что построит вдоль своей границы с Белоруссией забор высотой в 2,5 м, чтобы воспрепятствовать проникновению незаконных мигрантов, пишет Newsweek. Кроме того, польские чиновники уверяют, что предложили отправить гуманитарную помощь к тем мигрантам, которые уже две недели находятся на пограничной территории.

Латвия, Литва, Эстония и Польша обвинили белорусского лидера Александра Лукашенко в том, что он использует мигрантов в гибридной войне и отправляет их к западным границам. В основном это приезжие из Афганистана и Ирака. Западные чиновники считают, что это его месть за европейские санкции против Белоруссии. Лидеры этих стран призвали ООН обратить внимание на ситуацию.

А польские власти отметили, что уже отправили на границу с Белоруссией 900 солдат и будут укреплять 150 км границы с помощью колючей проволоки.

По словам польских представителей, 2,1 тыс. мигрантов предприняли попытку незаконно проникнуть в Польшу с территории Белоруссии в августе. Почти 800 из них смогли это сделать и были помещены в специализированные государственные центры.

Тем временем в Польше растёт накал, поскольку около 30 мигрантов оказались заблокированы на границе в Белоруссией. По словам правозащитников, некоторым из них нужна медицинская помощь. Польша настаивает, что они находятся на белорусской территории, но Варшаву раскритиковали за такое отношение к мигрантам. В Варшаве прошли протесты против действий властей, пишет Newsweek.