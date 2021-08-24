Как пенсионерам получить новую президентскую выплату

Власти России уточнили для пенсионеров порядок получения новой единовременной выплаты, учреждённой президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий указ глава государства подписал во вторник.

Размер выплаты составит 10 тысяч рублей. В тексте опубликованного документа указано, что для получения средств пенсионерам не придётся писать заявление. Пенсионный фонд России самостоятельно переведёт их гражданам вместе с одной из очередных осенних пенсий, сообщает Ura.ru.