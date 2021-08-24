Как пенсионерам получить новую президентскую выплату
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Власти России уточнили для пенсионеров порядок получения новой единовременной выплаты, учреждённой президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий указ глава государства подписал во вторник.
Размер выплаты составит 10 тысяч рублей. В тексте опубликованного документа указано, что для получения средств пенсионерам не придётся писать заявление. Пенсионный фонд России самостоятельно переведёт их гражданам вместе с одной из очередных осенних пенсий, сообщает Ura.ru.
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