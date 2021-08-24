 

Москвичам пообещали дождливое начало сентября

24.08.2021, 12:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первый день сентября в Москве будет дождливым и немного прохладным. Об этом рассказал журналистам руководитель прогностического центра “МЕТЕО” Александр Шувалов.

По данным Шувалова, дневная температура воздуха 1 сентября будет не более 15 градусов тепла, но утром может быть холоднее, поэтому школьные линейки навряд ли будут проводить под открытым небом. Однако позже в столичном регионе потеплеет: в конце первой недели месяца синоптики ожидают до 25 градусов тепла, сообщает Ura.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Солист группы “На-На” женился на своей фанатке, которая младше его на 24 года

09.12 / Мнение: Без срока давности

30.06 / Ради святого дела обнуления можно даже ослепнуть ненадолго

29.06 / Скандалы: «У нас очень строгие родители»

02.11 / Определены Марки №1 в России 2020. Качество, одобренное покупателем!

13.11 / Вооруженный мужчина напал на врачей скорой помощи в Нижнем Новгороде

21.08 / Зеленский отреагировал на данные о причастности украинцев к задержанию россиян под Минском

05.03 / Литва отказалась выдать Тихановскую Белоруссии: Раньше замерзнет ад

12.03 / Мнение: Украинцев из Крыма никто не ждет

09.12 / Муж Алсу выиграл суд у Роспотребнадзора по не сданному тесту на COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика