«Алмаз-Антей» испытал дрон с дробовиком

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» провел успешные полигонные испытания оснащенного дробовиком 12-го калибра дрона-перехватчика «Кречет», сообщил генеральный конструктор концерна Павел Созинов.

«Недавно мы проводили испытания на одном из полигонов на юге страны, результаты продемонстрированы хорошие. «Кречет» может эффективно бороться со своими типовыми целями», – передает РИА «Новости» слова Созинова.

Он отметил, что главное достоинство метода «Кречета» в том, что «цена решения задачи поражения противника – цена патрона 12-го калибра». «Не придется тратить дорогостоящие зенитные ракеты на мини- и микробеспилотники, которые, фактически, стоят копейки», – отметил он.

По словам Созинова, пока отрабатывается концепция на экспериментальных версиях. «В ближайшее время мы планируем завершить разработку комплекса, который вполне может заинтересовать инозаказчиков», – сказал специалист.

Основной типаж целей для «Кречета» – это беспилотники массой до 30 килограммов, то есть те, которые нецелесообразно уничтожать зенитными ракетами.

По информации локационных или иных источников о местоположении беспилотника противника наземная система управления готовит «Кречету» полетное задание, обеспечивает запуск, затем он летит к цели и обнаруживает ее.

Потом система управления обеспечивает выведение «Кречета» на линию выстрела, чтобы область разлета дробового заряда в соответствующий момент времени совпала с местоположением беспилотника-нарушителя. Все операции система выполняет в автоматическом режиме, задача оператора только в том, чтобы контролировать весь процесс.

Ранее «Алмаз-Антей» начал разрабатывать мини-ракеты для уничтожения беспилотников.