 

«Алмаз-Антей» испытал дрон с дробовиком

24.08.2021, 12:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКонцерн ВКО «Алмаз-Антей» провел успешные полигонные испытания оснащенного дробовиком 12-го калибра дрона-перехватчика «Кречет», сообщил генеральный конструктор концерна Павел Созинов.

«Недавно мы проводили испытания на одном из полигонов на юге страны, результаты продемонстрированы хорошие. «Кречет» может эффективно бороться со своими типовыми целями», – передает РИА «Новости» слова Созинова.

Он отметил, что главное достоинство метода «Кречета» в том, что «цена решения задачи поражения противника – цена патрона 12-го калибра». «Не придется тратить дорогостоящие зенитные ракеты на мини- и  микробеспилотники, которые, фактически, стоят копейки», – отметил он.

По словам Созинова, пока отрабатывается концепция на экспериментальных версиях. «В ближайшее время мы планируем завершить разработку комплекса, который вполне может заинтересовать инозаказчиков», – сказал специалист.

Основной типаж целей для «Кречета» – это беспилотники массой до 30 килограммов, то есть те, которые нецелесообразно уничтожать зенитными ракетами.

По информации локационных или иных источников о местоположении беспилотника противника наземная система управления готовит «Кречету» полетное задание, обеспечивает запуск, затем он летит к цели и обнаруживает ее.

Потом система управления обеспечивает выведение «Кречета» на линию выстрела, чтобы область разлета дробового заряда в соответствующий момент времени совпала с местоположением беспилотника-нарушителя. Все операции система выполняет в автоматическом режиме, задача оператора только в том, чтобы контролировать весь процесс.

Ранее «Алмаз-Антей» начал разрабатывать мини-ракеты для уничтожения беспилотников.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.02 / Остапчук рассказал, кем работал до того, как стать ведущим

12.07 / Автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в собственном авто

05.03 / National – «как в Пхеньяне и Тегеране» — ВВС раскритиковали за «махровую пропаганду»

26.01 / Европейцы не намерены становиться частью «антикитайского фронта»

13.01 / Пенс отказался отстранять Трампа от власти

09.11 / «Единая Россия» поддержала кандидатуры новых министров

10.05 / Около 10 стран до сих пор не получили вакцину от COVID-19 – ВОЗ

25.03 / Китайцы оценили заявление Лаврова о проблемах в отношениях с ЕС

06.11 / В ОП оценили инициативу повысить налоги на доходы состоятельных граждан

15.12 / НАСА заявило об установке на МКС первого американского туалета «лучше российского»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика