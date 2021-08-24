Мнение: Музей Новой хронологии – империя мракобесия

Не думал, что он существует и тем не менее он есть.

Ниже, рассказ очевидца, посетившего "музей новой хронологии". По части треша, музей уверенно нагибает даже таких признанных лидеров псевдоисторического бреда вроде "Музея ГУЛАГа".

Музей Новой хронологии – империя мракобесия

Хотите узнать о месте, в котором Клим Жуков уже в первом зале проглотил бы кулак по локоть, а в последнем выхватил шашку и стал рубить смотрителей налево и направо, после чего его забрали в ближайший "Аркхем" с приступом гомерического хохота? Добро пожаловать в "Мультимедийный музей Новой хронологии" города Ярославля.



Интерактивная панель с информацией об основателях теории и рекомендациями к посещению от известных людей

Этаж первый.

С грустью отдав 800 рублей за билет вы попадете на начало маршрута, и уже по первому мультимедийному стенду поймёте, что техника тут весьма дорогая, и вряд ли музей живёт на самоокупаемости. Небось духоскрепные меценаты подсуетились. Почему духоскрепные? Погодите, дойдем, и всё поймёте.

На первом стенде представлены основатели теории о Новой хронологии, а так же отзывы известных людей, но почему-то они все не историки. Оно и понятно, что могут знать о математически выверенной теории "историки-традиционалисты", они ведь даже не учёные, ибо история вообще не наука. Ниже я приведу фото со стенда с просто великолепными цитатами интервьюиромых.

Итак, слушаем голографического диктора из темноты, что выглядит очень круто, берем специальный аудиогид, который напоминает ручное зеркальце, и вперёд, к новым знаниям.

Думаете вам вот так с порога объяснят в чем цимес Новой хронологии? Неееет. Вначале вам расскажут о возникновении некой Первой империи в районе Нила благодаря первым культурным растениям, а именно твердым злаковым.

Сразу обращаю ваше внимание на стенды, где будет обозначена дата согласно общепринятой хронологии и рядом Новой хронологии, и таким образом "Первая империя" (Египетское царство плавно перетекающее в Империю Александра Македонского, походу) образовалась не в пятом веке до н. э., а в 10 веке н. э. И сразу мать её ебать с Александрии, а чё бы и нет!

Чтобы простой обыватель как я, который ещё как-то худо бедно помнит уроки истории со школы или вуза, не охренел сразу же от таких "открытий", ему немедленно демонстрируют методологию вычисления дат, в которой он всё равно нихрена не поймет, а аудиогид толком не объяснит. Но зато много всяких графиков на интерактивных панелях, которые все так ярко светятся и пестрят формулами, текстами и древними календарями, и ты такой – ну ок, типа все по научному. Но всякий раз, когда ты переходишь от панели к панели, тебя не покидает маленький такой вопросик, который сохраняет зерно здравого смысла, пока глядишь на все это великолепие – а как вся эта хрень вяжется с археологическими изысканиями?

А никак нахуй! А зачем? Просто математики средневековья и эпохи Возрождения ошиблись в своих расчётах, вон и Ньютон их традиционное летоисчисление оспаривал, он же учёный, а не хер с горы, он ошибаться не может! Математика – наука, а история – нет, понимать надо! Какая археология, какие химические и прочие экспертизы, которые могут определить возраст находки, когда у вас летоисчисление неправильное? Вот то-то же.

А у нас между тем уже эпоха Второй Империи началась, город Ерос построили, это тот, который потом Иерусалимом назовут, и не в 1-2 веках до н. э. А в 11 веке н. э. Так-то!

Ну как, мозги ещё не вскипели? Это только начало. "Наберите воздуха в грудь! "

Исаак Комнин, брат императора Второй Империи, он же Иосиф, он же Георгий Победоносец, он же Гор, он же Марс, он же Арес отправился на поиски за невестой в Галич, он же Галилея. В устье рек Которосль и Волга угораздило его под Медвежьим Углом напороться на медведицу, зарубить её и… ТАК! СТОП! Так он ещё и Ярослав? Вот это поворот! Он ещё и повелел тут Ярославль построить? А Русь уже была? А кто её крестил? Иисус Христос ещё не родился же! Не важно, это про этих там, едем дальше!

После победы над зверем, так Исаак приглянулся местной знатной деве Ирине, она же Мария Княжна Галическая, так он ей понравился, что та пошла за ним под венец. И родила ему Андроника I Комнина, который… внимание… ИИСУС ХРИСТОС! Бэм блять!

А как же Вефлием и вефлиемская звезда – спросите вы? А я бы спросил, почему Прокопенко и Чапман здесь ещё не прописались? Но всё же ответ имеется. Звезда-то была Полярная. А родился Спаситель в Крыму, там и Богородицу похоронили.

Секундочку? А волхвы тогда кто? А это русские цари, присягнувшие на верность истинному императору и владыке мира. И вообще, один из царей, ну т. е. Волхвов – женщина! А Иисус – русский. Слышь, Ватикан, а ну к ноге!

А апостолы-то кто такие были? Ты что, в школе не проходил? Это ангелы-чиновники, может поэтому тогда порядок был, сейчас-то все чиновники – черти.

А чтобы ты совсем не сомневался, мы сопоставили события из жизни Андроника и библейского Христа – Совпадение?! Не думаю!

И снова формулы и методология, чтобы ты охуевал, мол как так вышло-то блять!

Воооооооот! И это, сука, был только первый этаж из трёх! Хотя их у них всего четыре, на четвёртом экспозиции нет, но зуб даю – там Кургинян сидит!

Этаж второй

На этом уровне сложности разработчики музея сразу заходят с козырей и засылают на тебя Троянскую войну.

Просто Троянская война была не в 13 веке до. н. э., а в 13 веке НАШЕЙ ЭРЫ! Там в записях летописных ошибочка вышла при прочтении, имелись в виду крестовые походы, которые продолжались несколько лет, это и была настоящая первая мировая война. Западная Европа непрерывно воевала с Галичской Русью. Что? Киевская? Нееет, её не было.

Аааааааааааааааааааааааааааа! Сука!

Извините. Продолжим.

Западная Европа пала, и по всей Евразии Установилось ЕДИНАЯ ИМПЕРИЯ с временной столицей во ВЛАДИМИРЕ, пока строился Константинополь. Ой мамочки…

А как же проклятые манголи? Где Китай, суки?! Спросите вы! И я понимаю ваше негодование, но успокойтесь, ничего никуда не делось. Просто татаро-монгольского ига не было. Орда входила в состав Великой империи, и вообще, орда – это казачье войско. Что? Вопросов стало ещё больше? Я знаю! I don't give a fuck!

Хорошо! Давайте по порядку! Ученик Андроника, т. е. Иисуса, Эней, он же Рюрик, объединил все земли русскыя в единое русское мощное государство со столицей в Ярославле! Нихуево. Затем она разрослась на всю Евразию. Затем в 13 веке раскололась из-за Троянской войны, затем в 14 веке потомки Рюрика – Чингиз Хан и Хан Батый собрали её по кускам заново. Ну что, довольны теперь?!

А всё просто: Ханы-то были русские! Русские, ебать!

РУССКИЕ! Ну что, монголы? Соснули?

А как же набеги ордынцев на русичей, ведь дань платили русские князья? Всё хуйня – Орда – это русское казачье войско, которое требовалось содержать. И если наместники в городах отказывались платить налоги, то Казаки-ордынцы (ой пиздец) устраивали карательные рейды на города-отказники, и взимали плату грабежом. Ну вы знаете, эти беглые крестьяне, которые на воле превращались в орков и потом собирались в Орду. "For the HORDE! Епта! " – был их боевой клич.

Но ведь Куликовская битва была, её никто отрицать не в силах, как она тогда случилась? Из-за чего?

Да, была. Она стала следствием противоречия царского и апостольского христианства! Ну прямо всё по Марксу, сука! Потомки Рюрика требовали отношения к себе, как к сыну Божьему, ибо они наследники Андроника, это который Иисус, не забыли ещё? А чинуши-апостолы, это которые ангелы-чиновники, отказывались их таковыми признавать, и поклонялись как Сыну Божиему на земле только Андронику.

"Что за ебаный бред? "

А между делом Сергий Радонежский изобрел порох.

Но кто же тогда участники битвы, Донской и Мамай? Так я ж писал выше. Донской – сторонник царского христианства, а Мамай – апостольского.

Но самое-то веселье в том, ни как, а где происходила битва. На территории современной Москвы! В честь победы Донской, он же Константин Великий, основатель Константинополя, повелел на месте победы основать город Москва. И нет, это не один с Константинополем город, просто вот этот замечательный мужчина основал два, и столицей Великой Евразийской империи назначил Константинополь.



Сука! На месте Москвы!



Сука! Огнестрел!



Небось и картечь дважды использовали! Пиздец!

А еще историки перепутали Великий Новгород с Ярославлем. Именно рядом с Ярославлем упал Новгородский метеорит, из которого можно было получить единственную во всем мире булатную сталь. Не знаю! Не спрашивайте! Я просто хочу уже покончить со вторым этажом, и перейти к третьему!

Ярослав-Георгий Победоносец, муж Богородицы Иосиф, Марс-Арес, отец Иисуса, князь Ярослав Мудрый, гроза медведиц и основатель Ярославля, мать ее ебать столицы МИРА! Ахуеть!

Этаж третий. Наконец-то.

Слышали про пан-тюркизм? Про Османскую империю, что уничтожила Византию, захватила Константинополь и превратила в прекрасный Стамбул? ЗАБУДЬТЕ!

Пророк Магомед – это сбежавший из Лордерона Артес, который после основания Крымского ханства, таки нашёл свой Фростмонг и отправился карать неверных, что своей нечестивостью навлекли на себя чуму.

Сам пророк Константинополь так и не взял, зато это сделать его последователь – Магомет II.

Так в Великой Империи начался раскол, и единое христианство поделилось на множество религиозных течений: христианство православное, католическое, иудейство, ислам и буддизм. Ооооооохххх!

Чуть не забыл. Параллельно с этим русско-османский флот колонизировал Америку! Колумб родом из Валахии был – всем известный факт!

Слышь, весь цивилизованный мир, к ноге!

Далее я просто приведу несколько фотографий, на них якобы факты, якобы доказывающие существование русско-османской империи.

Вы ещё живы? Людей в белых халатах за вами пока не вызвали? Тогда вот вам карта дальнейших этапов раскола Великой Империи.

Не спрашивайте, я не буду это пояснять!

Далее нам расскажут про раздел мира, который будет покруче всяких масонских заговоров. Противостояние тамплиеров и ассассинов – скука смертная, по сравнению вот с этим.

Последним очагом сопротивления разделу Великой Тартарии была война между Екатериной Второй и Емельяном Пугачевым… Аааааааааа!

Правильные историки потом расписали все как надо, послав на хуй Ломоносова с его исследованиями. Он, как вы понимаете, вместе с Ньютоном был предвестником Новой хронологии. Оп-па! Вот какие авторитетные люди стоят за нами невидимой стеной прошлого.

Ну и бонусом, чтобы вас как следует добить, и поселить по соседству в одной палате, откуда я сейчас пишу – четыре царя, которых выдавали за Ивана Грозного.

В общем сходите сами, составьте своё мнение. Но лучше не надо, весь самый сок представлен здесь, и если это способно заставить вас как следует кринжануть, то представьте, что с вами будет, если всё это великолепие предстанет перед вами воочию!

Пока, народ, с вами был ХроноБОРОД, Ярославская психиатрия, палата номер 6.

https://vk.com/@levoborod-muzei-novoi-hronologii-imperiya-mrakobesiya – цинк

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