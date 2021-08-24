Мнение: Сила и слабость

Не люблю лонгриды, но иногда о сложных вещах просто сказать невозможно. И это, увы, тот случай.

Подачка Путина в 10 тысяч одним и 15 тысяч другим расценивается большей частью комментаторов как банальный подкуп избирателей. Кстати, даже тут это нищенское вспоможение будет выплачено когда-нибудь потом. Может быть.

Режим очевидно колеблется в понимании: выгодна ли ему большая явка (а значит, нужно ее нагонять) либо наоборот — стоит провести мероприятие максимально камерно, а спущенные сверху контрольные числа просто нарисовать. Рисовать, конечно, придется в любом случае. С каждыми новыми «выборами» статистика сухо отмечает рост «аномального» распределения голосов, что демонстрирует лишь одно — нынешний режим может удерживать власть исключительно через нарушение своего же собственного законодательства.

Кристалльно ясно лишь одно — добровольно эти люди власть не отдадут. Во-первых, преступления, совершенные ими, настолько велики и тяжелы, что смена режима для них означает неизбежное криминальное преследование. Во-вторых, созданная дихотомия «власть-собственность» при утрате одного компонента автоматически ведет к утрате второго. А для чего тогда это всё? Для чего они двадцать лет разворовывали страну навылет?

Поэтому режим создал два контура защиты. Первый — силовой. Численность карательных структур давно превышает численность вооруженных сил, да и те готовятся воевать не с внешним противником, а опять-таки с внутренним. Большая часть учений армии посвящена борьбе с террористами. "Учения" в Сирии — они опять-таки про то, как именно бомбить мирные города, школы, больницы, гражданскую инфраструктуру. Редкие столкновения с регулярным противником рассматриваются как аномалия, да и результативность таких столкновений неважная: у систем ПВО кривизна земли, единственный воздушный бой в ноябре 15 закончился гибелью российского самолета. В общем — эти учения против кого надо учения.

Вооруженное восстание в России на данном этапе — чистой воды абстракция. Путинское гестапо свирепо давит любые формы организации, причем машина раскручена настолько, что вынуждена создавать липовые дела лишь потому, что иначе пойдет вразнос. Без организации любые выступления обречены. Мечты о том, что выйдут миллионы, и власть сама сбежит, наивны. Зачем бежать, если можно просто расстрелять? А сверху отсыпать несколько десятков тысяч тонн бомб, как в Сирии. И «Вечерний помет» расскажет о миллионе иностранных агентов, задумавших страшное.

Выборы — второй контур защиты. Их выхолащивали не просто так, а с холодной головой. Чтобы не оставить ни единой щелки для возможности смены власти мирным путем. Поэтому все двадцать последних лет избирательное законодательство «оптимизировалось» только в одном направлении. Сегодня ни один потенциальный бунтовщик не сможет пройти через созданные ограничения и барьеры и не попадет в бюллетень. Мало того — теперь зачищают даже лояльных, но лояльных недостаточно. История с тем же Фургалом — вполне хороший пример. Так как оппозиционером его назвать сложно, лояльный и системный — но он создал прецедент, когда население (пусть и на локальном уровне) получило иллюзию, что оно может в рамках правил добиться пусть и скромного, но результата. Не утвержденного свыше. А потому Фургал пошел под нож.

В этом смысле любые разговоры про то, что на выборах можно добиться хоть чего-то, лишены рациональных оснований. Не для того люди (точнее, нелюди) дорабатывали напильником правовую систему, чтобы оставить в ней хоть какую-то возможность на результат в ее рамках.

Единственное, что мне не совсем понятно — почему Навальный, который с его идеей «умного голосования» целиком и полностью играл за режим, был столь свирепо зачищен. Скорее всего — за то, что потерял берега. Но в целом идея «голосуй за кого угодно, кроме Единой России» в условиях тотальной фальсификации итогов работала только на один параметр «выборов» – явку. Обеспечивая видимость легитимности самого процесса. «Умное голосование» было тем дурачком, который громко и навзрыд возмущается наперсточником на рынке, создавая скандал, привлекающий доверчивых граждан посмотреть — что там за шум. Что наперсточнику и нужно — среди десятка подошедших он всегда «раскрутит» очередного «лоха». Собственно, скандалист во многих случаях тоже был подставным, работая именно на привлечение.

Идея «а давайте придем и покажем им фигу» – из той же серии. Вы главное придите. Всё остальное мы сделаем за вас. Ну, а про то, что "отдадим голоса КПРФ" (ЛДПР или какому-нибудь еще квази-оппозиционеру) — это вообще за гранью. Их «оппозиционность» – тоже часть правил и часть общей системы.

Для правоверных коммунистов могу лишь привести цитату: «Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнетом буржуазии, под гнетом наемного рабства, а потом должен завоевывать власть. Это верх тупоумия или лицемерия, это — замена классовой борьбы и революции голосованиями при старом строе, при старой власти.» В.И.Ленин, ПСС, т.39, с.219

Сказанное тогда абсолютно справедливо и сегодня. «Только негодяи или дурачки». Это сказал человек, явно умнее нынешних воров от «оппозиции». Играть в шахматы по правилам бокса с боксером — результат, в общем-то, предсказуемый.

Однако жизнь — это всегда баланс. Если режим создал непреодолимые барьеры в иерархическом поле, он не в состоянии обеспечивать контроль на других пространствах. Выстроенная им оборона от народа базируется на иерархических структурах, пронизывающих весь социум. Их выстроено невероятно много. Но в этом-то и слабость подобной стратегии.

В зоне землетрясений решить проблему устойчивости зданий и сооружений через закачку в фундамент тысяч кубометров бетона и укрепление несущих конструкций дополнительной арматурой бессмысленно. Сколько ни вкачивай — решение не в монолитности здания, а наоборот — в его подвижности. Колебания несущих конструкций позволяют компенсировать колебания земной коры без фатальных повреждений самого здания. Но режим Путина строит свою вертикаль только по одному принципу — если мало бетона, нужно закачать еще больше. А затем — добавить еще. Метр толщины стен — мало. Будем заливать три метра.

У подобной стратегии есть проблема: во-первых, конструкция все равно не выдержит. Выдержит 3 балла, но начнет рассыпаться на четырех. Во-вторых, бетон всегда заканчивается. И возникает ситуация — правую стену мы укрепили до толщины в три метра, а левая так и осталась метровой. Возникают напряжения самой конструкции. Тем более, что фундамент тоже имеет свой собственный предел прочности, так же как и несущие опоры. А если все «улучшения» делаются без каких-либо расчетов, на глаз и по хаотическим решениям, то что в итоге получится, понятно: внешне могучая конструкция будет еще сильнее подвержена рискам, чем это было до «улучшений».

Критическая проблема сложной многослойной иерархической структуры в ее неоптимальном соотношении между устойчивостью и работоспособностью. Чем выше устойчивость — тем хуже управление. А управление — это способность реагировать на нештатные ситуации. Непредусмотренные в документации.

Мы уже столкнулись с такой нештатной ситуацией — "эпидемия". То есть, сама "эпидемия" — вполне проектный процесс. А вот реакция населения на него оказалась для системы неожиданной. Банальный бойкот — и управление коллапсировало. Оно не понимает, что делать и действует в рамках иерархических правил: если мало уговоров, значит, начнем террор. Мало террора — будет больше террора. Это иерархические решения, спускаемые строго сверху вниз.

Я скептически отношусь к интеллектуальным способностям власти. Но решение Путина прыгнуть в кусты и категорически отказаться от руководства борьбой с «эпидемией» в рамках иерархических правил на самом деле единственно рационально возможное. Если бы Путин сам возглавил штаб и начал принимать решения, я уверен, что все посыпалось бы гораздо раньше и более масштабно. Я не думаю, что решение Путина сбежать в кусты было холодным и расчетливым — он всегда сбегает. Трусость — это его стиль. Но в данном конкретном случае оно оказалось более удачным, чем то, что вообще-то говоря, должен делать любой нормальный руководитель в кризисной ситуации.

Проблема в том, что в рамках вертикальной системы управления у этой конкретной «эпидемии» решения нет. Ложь про этот ваш коронавирус настолько очевидна огромным массам людей, что желающих добровольно подставить плечо оказалось слишком мало. Остальные под любыми предлогами уклоняются от гражданского долга. По причине неопределенных и явно запредельных рисков.

Проще говоря — возник кризис, который не может быть решен в рамках выстроенной структуры. И она не в состоянии на него реагировать. То есть, реагировать в состоянии, но правильно — нет. И все потому, что она для таких кризисов непригодна. Как непригодно монолитное строительство в зонах повышенной сейсмической активности.

Иерархическая система выстроена на легитимности ее решений. Решения исполняются не только страхом, но и добровольной готовностью их исполнять. Если вы отбрасываете добровольность, то на страхе далеко не уедешь. Система может работать на результат (лучше или хуже — другой вопрос) только тогда, когда решения, принимаемые ею, исполняются. Иерархия умеет справляться с активным сопротивлением. Здесь работает правило структурности: более структурная система всегда поглощает менее структурную. Разгром любой организации населения позволяет режиму не беспокоиться даже за массовые, но стихийные беспорядки, активное сопротивление. У режима есть полиция, ОМОН, Росгвардия, армия в конце концов. Неорганизованное сопротивление обречено в столкновении с организованным. А задача гестапо — ликвидировать даже не организацию людей, а зародыши такой организации. И всё в шоколаде.

Но когда сопротивление пассивное — тут система дает сбой. Некого расстреливать. Точнее, нужно расстреливать всех. Стоит молчаливая толпа неорганизованных людей и молча смотрит, как беснуется фюрер на трибуне. И молчит. Но при этом и не идет, куда ее призывает вождь пойти. И что с ней делать?

Власть решает проблему в рамках тех возможностей, что у нее есть — она выхватывает из толпы случайных людей и насильно их укалывает. Но все остальные продолжают молча стоять. Они не сопротивляются, но и не исполняют волю фюрера. И их много.

И все эти миллионы «силовиков» внезапно оказываются бесполезными. Структура перестает работать на результат. И это — только один-единственный кризис – «эпидемия». В том случае, если возникает много кризисов, даже локальных, и на все из них народ отвечает аналогично — бойкотом, система точно так же не в состоянии решить задачу. Управление перестает адекватно работать.

Собственно, это и есть ответ на сакраментальный вопрос «Что делать». Если не работают активные методы сопротивления, то пассивные — очень даже. Если любое решение режима будет превращаться в кризис (то есть, бойкот будет направлен на любое решение власти), управление войдет в режим коллапса. Вам нужно, чтобы мы пришли и сделали ваш укол? А мы не пойдем. Вам нужно, чтобы мы пришли на ваши выборы? Идтие сами. Для иерархической замкнутой системы невыполненное решение увеличивает ее энтропию — меру хаотичности. Массовые бойкоты значительного числа решений власти увеличат энтропию системы до катастрофических значений.

Собственно, именно это и сделал в свое время Ганди с его идеей мирного ненасильственного сопротивления. И у английских колонизаторов не нашлось ответа на нее. Мало того — и не могло найтись. Так как они были готовы к восстанию, но не к бойкоту. Восстание сипаев англичане задавили – любо-дорого. А вот массовый страйк – сделать ничего не смогли.

Кремлевские колонизаторы — точно такие же. Только тупее. И у них тоже нет и не может быть ответа, так как они к нему неготовы даже теоретически.

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