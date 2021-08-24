Олег Меньшиков, Александр Петров, Кристина Асмус и другие на ужине в честь открытия сезона театра Ермоловой

В минувшие выходные стало известно, что Олег Меньшиков больше не является директором Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, но остается его художественным руководителем. Вчера в этом качестве вместе с артистами труппы, в числе которых были Александр Петров, Стася Милославская, Кристина Асмус, Никита Татаренков, Антон Колесников и другие, Меньшиков посетил неформальное открытие сезона театра, прошедшее в Sartoria Lamberti.

Александр Петров, Олег Меньшиков Александр Петров, Стася Милославская Кристина АсмусВ этом сезоне мы попробуем найти ответ на вопрос: в каких формах театр может существовать в интернете. Но при этом по-прежнему считаем, что театр — дело живое, и без личного присутствия зрителей в зале не может быть. С другой стороны, есть прекрасный советский опыт телеспектаклей, сделанных специально для телевидения, которые в театрах не игрались. Посмотрим, как сегодня могут дружить театр и интернет,

– рассказал Меньшиков, отметив, что в 96-м театральном сезоне зрителей ждут Леди Макбет Мценского уезда, Двенадцатая ночь и Идеальный Че по рассказу Александра Цыпкина на Большой сцене, на Малой состоятся две премьеры – Антигона и Сузуки.

Выбор места и формата ужина обусловлен тем, что ближайшие соседи театра, Sartoria Lamberti, к новому сезону совместно с театром Ермоловой запускают первое в Москве театральное меню. Формат уже зарекомендовал себя в мире: как правило, это предложение из трех-пяти блюд с напитком, которое приготовят и подадут в короткие сроки, чтобы можно было не опоздать в театр. В Sartoria Lamberti разработали два гастрономических сета с тематическими названиями: Первый звонок и Второй звонок, презентовал коллаборацию гостям автор концепции и ресторатор Уиллиам Ламберти.

Олег Меньшиков, Кристина Асмус, Данил Чащин Ангелина Стречина, Филипп Ершов Уиллиам Ламберти Никита Татаренков Антон Колесников Алексей Каничев