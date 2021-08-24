 

Останки выдающихся украинцев вернут на родину – Зеленский

24.08.2021, 11:54, Новости дня
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“Они жили для Украины, боролись за Украину. Похоронены не в Украине. Это гетьманы Запорожской Сечи, деятели времен УНР, участники освободительного движения, деятели науки, культуры и многие другие”, – заявил глава государства.

Он отметил, что Украина будет возвращать “не только своих, но и свое”. 

“Это исторические и культурные ценности нашего государства, которые находятся за границей. Мы больше никогда и никому не подарим ни один камушек нашей истории. Не надим оккупировать ни одну страницу нашей истории, аннексировать наших писателей, ученых, спортсменов, наших героев, которые побеждали нацизм”, – добавил Зеленский.

Президент сказал, что уделяет много внимания истории Украины, чтобы граждане страны поверили в ее будущее.

Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий, в частности – военный парад и праздничный концерт.

Сегодня Зеленский учредил новый праздник – День украинской государственности, он будет отмечаться в день крещения Киевской Руси-Украины 28 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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