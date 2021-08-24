 

“Кто из вас двоих беременный?” Каменских поделилась снимками с Потапом

24.08.2021, 11:54, Новости дня
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“Как же я соскучилась по моему Леше! Прошла только неделя гастролей, а для нас двоих кажется, что прошел целый год! Конечно, ничто не заменит присутствия рядом с любимым человеком, но когда поговорю с ним хотя бы через экран телефона, уже становится тепло и радостно на душе”, – написала она.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Кто из вас двоих беременный?” – спросила подписчица samofalova_21.

“Мне кажется, Потап”, – ответила lizaaaaaad2. 

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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