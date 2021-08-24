 

“Никогда еще Юра не был таким счастливым”, “Самая красивая пара страны”. 37-летняя Осадчая рассказала о чувствах к 51-летнему Горбунову

24.08.2021, 11:54, Новости дня
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“Мой любимый, мой Юра! Ты мужчина, которого только может намечтать себе женщина, ты заботливый и внимательный, любящий и мудрый. Наш последний год был насыщен событиями, и теперь мы с тобой родители двоих детей, наш младший торопился, чтобы сегодня приветствовать тебя лично. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был самым счастливым каждую минуту”, – написала Осадчая, проиллюстрировав поздравление подборкой семейных фото.

“Спасибо тебе, любовь моя”, – отреагировал на поздравление Горбунов.

“Никогда еще Юра не был таким счастливым. Вы молодцы”, – поздравила коллег украинская ведущая Василиса Фролова.

“Самая красивая пара нашей страны”, – прокомментировал публикацию украинский дизайнер Андре Тан.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Контекст:

Осадчая и Горбунов поженились в 2017 году. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 у супругов родился второй сын. Имя для новорожденного родители еще не выбрали.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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