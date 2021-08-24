 

Зеленский на параде говорил о президентах Украины. Пошутил над Януковичем и не вспомнил Порошенко. Видео

24.08.2021, 11:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зеленский говорил о единстве народа Украины. 

“Сборная Украины – одна команда, потому что в ней 25 регионов, 25 незаменимых игроков”, – отметил он и начал рассказывать, что каждый регион дал стране. 

“Без вертолетов Запорожья, самолетов Антонова Украина не покорила бы небо, без кораблей нашего Николаева – не покорила бы море, без Днепровского Южмаша, без житомирянина [Сергея] Королева, буковинца [Леонида] Каденюка Украина никогда не покорила бы космос, а без харьковского Т-34 – не победила бы на полях Второй мировой войны. Без Олешковских пустынь на Херсонщине, Бугского каньона на Черкасчине, базальтовых столпов Ровенщины, без Карпатских гор и терриконов, Днепра, Десны, Южного Буга Украина не так очаровательна”, – начал президент. 

Потом он говорил о львовском кофе, одесском вине и домашней наливке из “любого уголка Украины”.

“Ровенщина подарила нам первого президента Украины [Леонида Кравчука], Черниговщина – второго [Леонида Кучму], Сумщина – третьего [Виктора Ющенко]. Донетчина…. подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку”, – сказал Зеленский, не упомянув беглого экс-президента Виктора Януковича, который родился в Енакиево Донецкой области. 

Этим президент рассмешил Кучму, Ющенко и Порошенко, которые были на параде. 

Потом президент говорил о Винницкой области, Житомирской и Полтавской областях, но не упомянул о Порошенко, родившемся в Болграде Одесской области. 

https://www.facebook.com/gordonuacom/videos/303681474856543/

Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.

В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий, в частности – военный парад и праздничный концерт.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.03 / Дом Скрипалей в Солсбери выкупят местные власти. Его запретят сдавать в аренду или зарабатывать на истории отравления

08.07 / Fox News – Супермен предложил понизить Капитана Америку за недостаток патриотизма

31.07 / Американские гинекологи рекомендовали привиться от COVID-19 всем беременным

02.09 / Глава Минстроя оценил строительный комплекс в Пензенской области

22.08 / Лидер белорусской оппозиции встретится в понедельник с заместителем госсекретаря США

10.08 / Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии

10.01 / В Харьковской области прошло 14 акций протеста против повышения тарифов

22.04 / Конгресс США собрался ограничить продажу оружия Саудовской Аравии

01.06 / Принесет в госбюджет около 3 млрд грн. Минкульт Украины поддержал введение “налога на Google”

22.11 / Ответственность за ракетный обстрел Кабула взял на себя ИГИЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика